Футбол
Сборная России по пляжному футболу выиграла у Германии в отборе на ЧМНева Спорт вчера в 15:18
Сборная России по пляжному футболу выиграла у команды Германии на старте европейского отборочного турнира на чемпионат мира 2019 года. Квалификационный турнир проходит в эти дни в Москве. Российские пляжники смогли обыграть Германию со счетом 6:2.
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Пляжный футбол. Сборная России в отборе к ЧМ-2019 разгромила Германию
Bookmaker-ratings.ruвчера в 17:31
Стал известен состав сборной России по пляжному футболу на отборочный турнир ЧМ-2019
RT на русском17 июля в 14:29
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