Футбол

Сборная России по пляжному футболу выиграла у Германии в отборе на ЧМНева Спорт вчера в 15:18

Сборная России по пляжному футболу выиграла у команды Германии на старте европейского отборочного турнира на чемпионат мира 2019 года. Квалификационный турнир проходит в эти дни в Москве. Российские пляжники смогли обыграть Германию со счетом 6:2.
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Отбор на ЧМ по пляжному футболу 2019, Россия — Эстония, прямая трансляция

Чемпионат00:00

Сборная России по пляжному футболу обыграла Германию в квалификации к ЧМ

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Стал известен состав сборной России по пляжному футболу на отборочный турнир ЧМ-2019

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