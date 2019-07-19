Сборная России по пляжному футболу выиграла у команды Германии на старте европейского отборочного турнира на чемпионат мира 2019 года. Квалификационный турнир проходит в эти дни в Москве. Российские пляжники смогли обыграть Германию со счетом 6:2.

Сборная России по пляжному футболу выиграла у Германии в отборе на ЧМ

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