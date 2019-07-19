Футбол
Сборная России по пляжному футболу выиграла у Германии в отборе на ЧМНева Спорт 15:18
Сборная России по пляжному футболу выиграла у команды Германии на старте европейского отборочного турнира на чемпионат мира 2019 года. Квалификационный турнир проходит в эти дни в Москве. Российские пляжники смогли обыграть Германию со счетом 6:2.
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Стал известен состав сборной России по пляжному футболу на отборочный турнир ЧМ-2019
RT на русском17 июля в 14:29
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