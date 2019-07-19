Футбол
Сборная России по пляжному футболу выиграла у Германии в отборе на ЧМНева Спорт 15:18
Сборная России по пляжному футболу выиграла у команды Германии на старте европейского отборочного турнира на чемпионат мира 2019 года. Квалификационный турнир проходит в эти дни в Москве. Российские пляжники смогли обыграть Германию со счетом 6:2.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Стал известен состав сборной России по пляжному футболу на отборочный турнир ЧМ-2019
RT на русском17 июля в 14:29
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 20:51, Вашингтон
Экономика
Глава «Открытия» Задорнов исключил ипотечный кризис в России
Глава банка "Открытие" Михаил Задорнов исключил возникновение ипотечного кризиса в России, даже в долгосрочной перспективе.
Обновлено в 10:33
Армия и оружие
Саудовская Аравия разрешила США разместить свои войска в стране
Король Саудовской Аравии объявил о готовности разместить в стране военный контингент США.
Обновлено в 19:46
Армия и оружие
Писатели-фантасты придут на помощь армии Франции
Во Франции планируется сформировать специальную группу, состоящую из писателей-фантастов.
Обновлено в 11:47
Происшествия
Инну Чурикову перевели из реанимации
Обновлено в 08:46
Транспорт
В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогах
ГИБДД назвала выезд на встречную полосу движения одной из главных причин гибели людей на российских дорогах.
Обновлено в 13:24
Происшествия
В Петербурге грузовик с металлоломом столкнулся с автобусом
На Софийской улице Санкт-Петербурга грузовик с прицепом, нагруженным металлоломом, после проезда на запрещающий сигнал столкнулся с автобусом.
Обновлено в 19:17
Армия и оружие
F-35 в сравнении с Су-57 оказался «айфоном»
Американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II в сравнении с российским Су-57 оказывается более «цифровым», чем напоминает «айфон», пишет в «Известиях» военный эксперт Андрей Фролов.
Обновлено в 11:46
Энергетика
Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на топливо
«С начала 2019 года рост цен на моторное топливо, на бензин Аи-95 составил 1,8%, а за это же время инфляция подросла на 2,5%», — заявил он.
Обновлено в 14:21
Гаджеты
Redmi анонсировал портативные аккумуляторы на 10 000 и 20 000 мАч
В Китае состоялся анонс Redmi Pro Powerbank емкостью 10 000 и 20 000 мАч.
Обновлено в 04:05
Экономика
В Boeing подсчитали потери из-за простоя 737 MAX
Компания Boeing подсчитала убытки из-за запрета на полеты для самой продаваемой модели своих лайнеров - линейки новейших 737 MAX.
Обновлено в 06:50
Хоккей
«Рейнджерс» подписал 7-летний контракт с Траубой
Соглашение с Траубой рассчитано на семь лет. Он будет зарабатывать по 8 миллионов долларов в год.
Обновлено в 20:39
Политика
Новая глава Еврокомиссии призывает говорить с Россией с позиции силы
"Наша привилегия как демократических стран – отвечать прозрачностью, свободой прессы и открытым обсуждением", - цитирует слова Урсулы фон дер Ляйен РИА "Новости".
Обновлено в 12:38
Авто
АвтоВАЗ выпустит полицейские Lada Largus
Обновлено в 07:16
Политика
На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных
На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.
Обновлено в 12:08
Кино
Netflix наполнит сериал «Ведьмак» сценами секса и насилия
Во время создания сериала «Ведьмак» сценаристы отталкивались от работ польского писателя Анджея Сапковского.
Обновлено в 08:56
Политика
Меркель прокомментировала сообщения о своем здоровье
Обновлено в 05:48
Космос
ТОП-фильмы для тех, кто любит космос
Обновлено в 03:02
Транспорт
Участок Филевской линии метро закроют на выходные
Станции закроют для реконструкции наземного участка Филевской линии, проведения работ на путевой инфраструктуре и в тех.помещениях.
Обновлено в 05:42
Происшествия
В Китае прогремел взрыв на газоперерабатывающем заводе
Взрыв произошел в пятницу во второй половине дня на газоперерабатывающем заводе в китайской провинции Хэнань, информации о жертвах пока не поступало, сообщает Центральное телевидение КНР.
Обновлено в 07:41
Футбол
Федерация футбола Испании открыла дело против «Барселоны» и Гризманна
Королевская федерация футбола Испании открыла дело против «Барселоны» и нападающего Антуана Гризманна после жалобы, которая поступила от «Атлетико».
Обновлено в 16:12
Футбол
Леонид Слуцкий обозначил планы на сезон в Голландии
В Голландии большинство команд атакуют лучше чем обороняются.
Обновлено в 09:11
Политика
Трамп: США рассматривают санкции против Турции за покупку С-400
После начала поставок российских систем ПВО Белый дом решил исключить Турцию из программы поставок новейших американских истребителей F-35 Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможность введения санкций против Турции за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено вчера в 14:58
Футбол
«Шинник» обыграл «Нижний Новгород» в матче ФНЛ
Ярославский "Шинник" на выезде одержал победу над "Нижним Новгородом" в матче третьего тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Обновлено в 14:11
Наука
Компания Илона Маска разрабатывает киберимпланты для мозга
Обновлено в 03:26