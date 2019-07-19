Футбол

Сборная России по пляжному футболу выиграла у Германии в отборе на ЧМНева Спорт 15:18

Сборная России по пляжному футболу выиграла у команды Германии на старте европейского отборочного турнира на чемпионат мира 2019 года. Квалификационный турнир проходит в эти дни в Москве. Российские пляжники смогли обыграть Германию со счетом 6:2.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Сборная России по пляжному футболу обыграла Германию в квалификации к ЧМ

Sport24.ru15:18

Стал известен состав сборной России по пляжному футболу на отборочный турнир ЧМ-2019

RT на русском17 июля в 14:29

Сборная России победила Германию в квалификации ЧМ

Спорт-Экспресс14:57

Сборная России по пляжному футболу обыграла немцев в квалификации к ЧМ

РИА Новости14:55

Россия разгромила немцев в Москве. Все голы матча в «Лужниках», видео

Чемпионат16:32

Никоноров: сборной России по пляжному футболу важно было не пропустить в матче с немцами

ТАСС15:50

Пляжный футбол. Сборная России в отборе к ЧМ-2019 разгромила Германию

Bookmaker-ratings.ru17:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 20:51, Вашингтон
Космос

Китайская космическая лаборатория «Тяньгун-2» вошла в атмосферу Земли

Обновлено в 10:14
Экономика

Глава «Открытия» Задорнов исключил ипотечный кризис в России

Глава банка "Открытие" Михаил Задорнов исключил возникновение ипотечного кризиса в России, даже в долгосрочной перспективе.
Обновлено в 10:33
Политика

Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом для дочери режиссера

Обновлено в 16:57
Армия и оружие

Саудовская Аравия разрешила США разместить свои войска в стране

Король Саудовской Аравии объявил о готовности разместить в стране военный контингент США.
Обновлено в 19:46
Армия и оружие

Писатели-фантасты придут на помощь армии Франции

Во Франции планируется сформировать специальную группу, состоящую из писателей-фантастов.
Обновлено в 11:47
Происшествия

Инну Чурикову перевели из реанимации

Обновлено в 08:46
Транспорт

В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогах

ГИБДД назвала выезд на встречную полосу движения одной из главных причин гибели людей на российских дорогах.
Обновлено в 13:24
Происшествия

В Петербурге грузовик с металлоломом столкнулся с автобусом

На Софийской улице Санкт-Петербурга грузовик с прицепом, нагруженным металлоломом, после проезда на запрещающий сигнал столкнулся с автобусом.
Обновлено в 19:17
Армия и оружие

F-35 в сравнении с Су-57 оказался «айфоном»

Американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II в сравнении с российским Су-57 оказывается более «цифровым», чем напоминает «айфон», пишет в «Известиях» военный эксперт Андрей Фролов.
Обновлено в 11:46
Энергетика

Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на топливо

«С начала 2019 года рост цен на моторное топливо, на бензин Аи-95 составил 1,8%, а за это же время инфляция подросла на 2,5%», — заявил он.
Обновлено в 14:21
Гаджеты

Redmi анонсировал портативные аккумуляторы на 10 000 и 20 000 мАч

В Китае состоялся анонс Redmi Pro Powerbank емкостью 10 000 и 20 000 мАч.
Обновлено в 04:05
Экономика

В Boeing подсчитали потери из-за простоя 737 MAX

Компания Boeing подсчитала убытки из-за запрета на полеты для самой продаваемой модели своих лайнеров - линейки новейших 737 MAX.
Обновлено в 06:50
Политика

Британский танкер задержан иранскими силами в Ормузском проливе

Обновлено в 14:44
Хоккей

«Рейнджерс» подписал 7-летний контракт с Траубой

Соглашение с Траубой рассчитано на семь лет. Он будет зарабатывать по 8 миллионов долларов в год.
Обновлено в 20:39
Политика

Новая глава Еврокомиссии призывает говорить с Россией с позиции силы

"Наша привилегия как демократических стран – отвечать прозрачностью, свободой прессы и открытым обсуждением", - цитирует слова Урсулы фон дер Ляйен РИА "Новости".
Обновлено в 12:38
Авто

АвтоВАЗ выпустит полицейские Lada Largus

Обновлено в 07:16
Футбол

Сборная Алжира второй раз в истории выиграла Кубок африканских наций

Обновлено в 16:58
Политика

На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных

На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.
Обновлено в 12:08
Кино

Netflix наполнит сериал «Ведьмак» сценами секса и насилия

Во время создания сериала «Ведьмак» сценаристы отталкивались от работ польского писателя Анджея Сапковского.
Обновлено в 08:56
Политика

Меркель прокомментировала сообщения о своем здоровье

Обновлено в 05:48
Космос

ТОП-фильмы для тех, кто любит космос

Обновлено в 03:02
Транспорт

Участок Филевской линии метро закроют на выходные

Станции закроют для реконструкции наземного участка Филевской линии, проведения работ на путевой инфраструктуре и в тех.помещениях.
Обновлено в 05:42
Происшествия

В Китае прогремел взрыв на газоперерабатывающем заводе

Взрыв произошел в пятницу во второй половине дня на газоперерабатывающем заводе в китайской провинции Хэнань, информации о жертвах пока не поступало, сообщает Центральное телевидение КНР.
Обновлено в 07:41
Шоу-бизнес

Вика Цыганова: «Перенесла клиническую смерть из-за больного попугая»

Обновлено в 16:00
Футбол

Федерация футбола Испании открыла дело против «Барселоны» и Гризманна

Королевская федерация футбола Испании открыла дело против «Барселоны» и нападающего Антуана Гризманна после жалобы, которая поступила от «Атлетико».
Обновлено в 16:12
Футбол

Леонид Слуцкий обозначил планы на сезон в Голландии

В Голландии большинство команд атакуют лучше чем обороняются.
Обновлено в 09:11
Политика

Трамп: США рассматривают санкции против Турции за покупку С-400

После начала поставок российских систем ПВО Белый дом решил исключить Турцию из программы поставок новейших американских истребителей F-35 Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможность введения санкций против Турции за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено вчера в 14:58
Политика

Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войны

Обновлено в 09:37
Футбол

«Шинник» обыграл «Нижний Новгород» в матче ФНЛ

Ярославский "Шинник" на выезде одержал победу над "Нижним Новгородом" в матче третьего тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Обновлено в 14:11
Наука

Компания Илона Маска разрабатывает киберимпланты для мозга

Обновлено в 03:26
ещё по теме
Главное