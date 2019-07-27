Сборная России по пляжному футболу в финальном матче европейской квалификации чемпионата мира-2019 одержала разгромную победу над Италией (7:1) и стала победителем отборочного турнира. ЧМ-2019 состоится в Асунсьоне (Парагвай) с 21 ноября по 1 декабря.

Сборная России по пляжному футболу выиграла квалификацию к ЧМ-2019

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