Сборная России по пляжному футболу уступила испанцам на старте ЕвроигрРИА Новости 09:59

Сборная России по пляжному футболу в дополнительное время проиграла команде Испании в своем стартовом матче на групповом этапе Европейских игр в Минске. Встреча группы В, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 5:4 в пользу испанцев.

Сборная России по пляжному футболу уступила испанцам на старте Евроигр

Экономика Курс грузинского лари упал до исторического минимума За день стоимость доллара, по оценке Нацбанка, выросла примерно на 1,4%, а официальный курс лари достиг абсолютного минимума со времен введения этой валюты в 1995 году.

Авто Внедорожники УАЗ взобрались на Эльбрус В прошлый четверг, 20 июня, три внедорожника – УАЗ «Хантер» Экспедиционный, УАЗ «Патриот» Экспедиционный и стандартный УАЗ «Патриот» – добрались до станции «Мир» (3500 м над уровнем моря) самой высокой горной вершины России и Европы.

Космос Твит Илона Маска о Марсе привёл в замешательство пользователей В понедельник Маск разместил в Твиттере снимок «Кровавой луны», сделанный во время лунного затмения в июле 2018 года, рядом с надписью «Заселяйте Марс».

Политика Гройсман отреагировал на возвращение России в ПАСЕ Украинский премьер Владимир Гройсман дал комментарий после того, как делегацию России пригласили принять участие в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в июне.

Шоу-бизнес Скончалась актриса Алла Покровская Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.

Транспорт На одобренный Путиным мегапроект потратят полтора триллиона рублей Стоимость высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Москвы в Санкт-Петербург предварительно оценивается в 1,5 триллиона рублей.

Общество Генпрокуратура сообщила об угрожающей ситуации с рыбой на Волге В бассейне реки Волга потеряны естественные нерестилища русского осетра на 80%, а некоторые виды рыб исчезли полностью, сообщил представитель Генпрокуратуры РФ Анатолий Паламарчук.

Здоровье Внешние признаки могут указать на онкологию Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.

Космос Выброс метана на Марсе неожиданно завершился, заявили в НАСА Датчики марсохода Curiosity зафиксировали резкое снижение концентрации метана в атмосфере Марса над кратером Гейл, что говорит о завершении этого выброса.

Авто BMW презентовала концептуальный суперкар Vision M Next Немецкая автомобильная компания BMW показала гибридную новинку — спортивный автомобиль Vision M Next.

Здоровье В Крыму подсчитали количество наркоманов Число наркозависимых в Республике Крым не увеличилось за последние три с половиной года и колеблется на уровне 4 тыс человек.

Футбол Стали известны все четвертьфинальные пары Кубка Америки Сборная Уругвая обыграла команду Чили и вышла в четвертьфинал Кубка Америки по футболу, который проходит в Бразилии.

Наука Обезьяны освоили сложные орудия труда три тысячи лет назад Ученые обнаружили, что бразильские обезьяны капуцины (Sapajus libidinosus) освоили технику производства «режущих» инструментов уже три тысячи лет назад, сообщает Nature Ecology & Evolution.

Спорт Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг Российские биатлонисты Александр Печенкин, Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Футбол «Локомотив» поздравил Смолова с защитой кандидатской «Локомотив» в своем твиттере поделился видео на котором команда поздравляет нападающего клуба Федора Смолова с защитой кандидатской работы, а также приветствует новичков команды Дмитрия Живоглядова и Серкейру Мурило.

Происшествия В окружении полковника-миллиардера из ФСБ нашлись новые богачи Бывший начальник банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин, обвиняемый в получении взяток в особо крупном размере, незадолго до своего ареста часто общался со следователем полиции одного из округов Москвы, у которой обнаружили дорогую недвижимость в Италии.

Политика Зеленский перевел чиновников своей администрации в новый офис Президент Украины Владимир Зеленский перевел чиновников своей администрации в новосозданный офис главы государства, соответствующие указы опубликованы на сайте президента.

Транспорт Верховный суд объяснил автомобилистам новые правила лишения прав Верховный суд разработал новую инструкцию, которая разъясняет нижестоящим судам, в каком случае водителей следует лишать прав управления транспортным средством.

Общество ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в Шиесе В Москве Верховный суд РФ рассматривает апелляцию по вопросу референдума по свалке в Шиесе Архангельской области, сообщает 25 июня корреспондент ИА REGNUM.

Шоу-бизнес Дана Борисова: «Марину Хлебникову нужно спасать» В своем Instagram Борисова выложила несколько кадров с передачи с призывом: «Марину Хлебникову нужно спасать».