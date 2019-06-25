Футбол
Сборная России по пляжному футболу уступила испанцам на старте ЕвроигрРИА Новости 09:59
Сборная России по пляжному футболу в дополнительное время проиграла команде Испании в своем стартовом матче на групповом этапе Европейских игр в Минске. Встреча группы В, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 5:4 в пользу испанцев.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 15:22, Вашингтон
Здоровье
Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления
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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал в своем Facebook текущую ситуацию с возвращением российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
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Обновлено в 09:20
Футбол
ЦСКА вылетел на сбор в Австрию без Марио Фернандеса
Из Москвы вылетели 20 игроков, среди которых не было защитника основного состава Марио Фернандеса — отмечается, что футболист прибудет в расположение команды непосредственно в Австрии.
Обновлено в 06:18
Авто
В IIHS назвали самые опасные системы помощи водителям
Электронные системы помощи водителю тоже могут быть опасными.
Обновлено в 00:32
Происшествия
Под Краснодаром произошло массовое отравление водопроводной водой
По предварительной информации, причиной отравления стала некачественная вода, сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы администрации города во вторник.
Обновлено в 15:14
Происшествия
Медсестра привязала ребенка к кровати в московской больнице
В московской больнице медсестра пыталась привязать ребенка к кровати. Видео, снятое в палате, было размещено в соцсетях.
Обновлено в 08:15
Политика
Законопроект о нацистской символике прошел первое чтение
Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий использовать нацистскую символику в учебных целях.
Обновлено в 10:28
Гаджеты
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Презентация первого смартфона нового семейства Xiaomi Mi CC9 с 32-мегапиксильной камерой состоится 2 июля.
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Происшествия
В Москве задержали предполагаемого серийного отравителя
В Москве задержан мужчина, подозреваемый в причастности к серии отравлений и последующих краж в центре столицы.
Обновлено в 14:04
Транспорт
Верховный суд разъяснил, как наказывать нарушителей ПДД
Верховный суд разъяснил, как наказывать нарушителей ПДД Пленум Верховного суда принял постановление, разъясняющее нижестоящим судам, как наказывать водителей при нарушениях правил дорожного движения.
Обновлено в 05:20
Культура
Картину Караваджо сняли с аукциона во Франции и продали иностранцу
Картина "Юдифь и Олоферн", приписываемая знаменитому итальянскому живописцу Караваджо, снята с торгов во Франции и продана частному коллекционеру, сообщает издание Tribune de l'Art со ссылкой на коммюнике аукционного дома Labarbe.
Обновлено в 14:05
Общество
Госдума приняла во II чтении законопроект о борьбе с «билетной мафией»
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о борьбе с "билетной мафией", новая редакция которого предполагает введение понятия невозвратных билетов, а также обязанность театров вернуть деньги за билеты заболевшим зрителям.
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Экономика
Глава «Интер РАО» продал свою долю в компании
Генеральный директор, председатель правления "Интер РАО" Борис Ковальчук продал свою долю в генерирующей компании, следует из материалов "Интер РАО".
Обновлено в 11:58
Политика
Кикабидзе сделал заявление о противостоянии Грузии и России
Артист Вахтанг Кикабидзе в новом интервью сделал заявление о противостоянии Грузии и России.
Обновлено в 10:35
Технологии
«Калашников» представил новую версию оружия против дронов
Компания ZALA AERO (входит в концерн «Калашников») в ходе международного военно-технического форума «Армия-2019» представила новую версию оружия против дронов.
Обновлено в 13:31
Авто
Кроссовер Geely Boyue Pro показал, каким станет новый Atlas
Китайская компания Geely рассекретила обновленную версию своего кроссовера Boyue.
Обновлено в 13:55
Футбол
Гол Азмуна принес «Зениту» победу над «Левски»
Обновлено в 14:17
Происшествия
В Петербурге троллейбус насмерть сбил прохожего
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Общество
Ростов-на-Дону возглавил рейтинг самых агрессивных российских городов
Опрос проводился в 25 городах РФ, в нем приняли участие около трех тысяч человек, которые ответили на следующие вопросы: считают ли они себя агрессивными, как часто они проявляют агрессию, а также часто ли они сами становятся жертвами агрессивного поведения окружающих.
Обновлено в 13:04
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У отца Началовой рак кишечника, сообщили на Первом канале
Обновлено в 13:36