Сборная России по пляжному футболу уступила испанцам на старте ЕвроигрРИА Новости 09:59

Сборная России по пляжному футболу в дополнительное время проиграла команде Испании в своем стартовом матче на групповом этапе Европейских игр в Минске. Встреча группы В, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 5:4 в пользу испанцев.

Сборная России по пляжному футболу уступила испанцам на старте Евроигр

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