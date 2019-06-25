Футбол

Сборная России по пляжному футболу уступила испанцам на старте ЕвроигрРИА Новости 09:59

Сборная России по пляжному футболу в дополнительное время проиграла команде Испании в своем стартовом матче на групповом этапе Европейских игр в Минске. Встреча группы В, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 5:4 в пользу испанцев.
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Сборная России по пляжному футболу сыграла вничью с Испанией в первом матче на Европейских играх

Sport24.ru09:51

Россияне четырежды забили Испании, но уступили. 11 фолов, три желтых карточки, одна красная. Как это было

Матч ТВ11:37

Россия сыграет с Испанией в пляжный футбол на Европейских играх

Нева Спорт04:33

Россия проиграла Испании на старте Европейских игр

Спорт-Экспресс10:08

Лидер сборной России по пляжному футболу получил травму перед стартом ЕИ

Чемпионат10:22

Лидер сборной России Макаров получил травму перед Европейскими играми

РИА Новости10:10

Пляжный футбол. Европейские игры. Россия проиграла Испании, Украина встретится с Италией и другие матчи

Sports.ru10:25
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Грузинский лари упал до исторического минимума

Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.
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Михаил Ефремов назвал причину смерти матери, актрисы Аллы Покровской

Актер и режиссер Михаил Ефремов рассказал о причине смерти своей матери, народной артистки России, профессора и режиссера Аллы Покровской.
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Эстония сочла решение ПАСЕ по России позором

По словам Кальюлайд, возвращение России за общий стол переговоров является «позором» ПАСЕ.
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В Москве Верховный суд РФ рассматривает апелляцию по вопросу референдума по свалке в Шиесе Архангельской области, сообщает 25 июня корреспондент ИА REGNUM.
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Происшествия

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Полиция Москвы возбудила уголовное дело против 26-летнего жителя Кабардино-Балкарии, который обвиняется в нескольких отравлениях прохожих в центре столицы.
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Происшествия

Топ-менеджмент «Аэрофлота» лишился премий после катастрофы SSJ 100

Гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев на годовом собрании акционеров компании сообщил, что из-за авиакатастрофы пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) топ-менеджмент "Аэрофлота" не получит премий, передает корреспондент "Ъ".
Обновлено в 06:50
Политика

Армянский депутат объяснил свой голос против возвращения России в ПАСЕ

Глава комиссии по внешним связям Национального собрания Армении, член правящей фракции «Мой шаг» Рубен Рубинян объяснил, что голосовал «за» возвращение России в ПАСЕ, однако голос засчитали «против» в связи с технической ошибкой.
Обновлено в 07:49
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Золото подорожало до максимума за шесть лет

Стоимость драгметалла с немедленной поставкой в ходе торгов в Лондоне в понедельник повысилась на 1,4% - до $1439,21 за унцию.
Обновлено в 04:39
Политика

Тимошенко заявила о конце «нормандского формата»

Европейские страны, поддержавшие идею возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы, своим решением показали, что «нормандский формат» прекращает своё существование.
Обновлено в 08:20
Политика

Глава Карачаево-Черкесии назначил сенатора вместо Арашукова

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов назначил Крыма Казанокова представителем республики в Совете Федерации от исполнительной власти региона.
Обновлено в 09:53
Происшествия

В МИД Польши отреагировали на приговор осуждённому за шпионаж в России

Обновлено в 09:22
Политика

Нацистскую символику разрешат использовать в фильмах

Депутаты проголосовали в первом чтении за законопроект, который позволит снять ограничения на использование нацистской символики в фильмах и книгах.
Обновлено в 10:00
Общество

Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки

Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
Обновлено в 06:18
Общество

Медведев повысил пособия на детей до 10 тысяч рублей

Пособие на детей с полутора до трех лет, проживающих в малообеспеченных семьях, будет повышено с нынешних 50 рублей до 10 тысяч, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:32
Общество

В Сети появилось видео отправления корабля «Полтава» в Кронштадт

В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как из яхт-клуба Санкт-Петербурга в сторону Кронштадта отплыл воссозданный корабль «Полтава» — точная копия исторического парусника.
Обновлено в 07:42
Экономика

Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт на дебетовые

В пресс-службе банка сообщили, что данный функционал появится и в мобильном приложении, однако немного позднее.
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В РПЦ назвали безбожниками погибших в годы войны красноармейцев

В начале Великой Отечественной войны погибали некрещеные солдаты Красной армии за то, что были безбожниками.
Обновлено в 06:27
Наука

Ледники Эльбруса стали таять в три раза быстрее

Российские исследователи сообщают о том, что за последние двадцать лет почти в три раза ускорилось таяние ледников Эльбруса по сравнению с показателями середины прошлого века.
Обновлено в 03:08
Происшествия

Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Средиземном море

Обновлено в 04:27
Общество

Старые долги по ЖКХ попросили признать безнадежными к взысканию

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, которым предлагается признавать задолженность за услуги ЖКХ с истекшим сроком исковой давности безнадежной к взысканию.
Обновлено в 05:31
Политика

В Крыму сформируют новый десантно-штурмовой полк

Новый десантно-штурмовой полк планируется создать в Крыму в структуре 7-й десантно-штурмовой дивизии, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
Обновлено в 09:40
Экономика

Глава «Интер РАО» продал свою долю в компании

Генеральный директор, председатель правления "Интер РАО" Борис Ковальчук продал свою долю в генерирующей компании, следует из материалов "Интер РАО".
Обновлено в 11:58
Общество

Воронежский выпускник набрал 300 баллов на ЕГЭ

Обновлено в 03:34
Политика

Украинский депутат устроил скандал во время речи серба о Крыме в ПАСЕ

Представитель Сербии Александр Шешель обратился на русском языке к членам Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на сессии в Страсбурге.
Обновлено вчера в 14:35
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Происшествия

Медсестра избила и привязала к кровати ребенка в Москве

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Шоу-бизнес

Андрей Аршавин переживает развод в компании привлекательной блондинки

Пару месяцев назад Аршавина заметили в Санкт-Петербурге в компании сразу двух красоток, в этот раз его увидели в одном из питерских заведений в компании привлекательной блондинки.
Обновлено в 06:25
Политика

Российская делегация завтра примет решение по дальнейшей работе в ПАСЕ

Завтра же и будет принято решение о дальнейшей работе делегации, - заявил ее руководитель Петр Толстой.
Обновлено в 09:00
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Черчесов прибыл на контрольный матч «Зенита»

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прибыл на контрольный матч санкт-петербургского клуба «Зенит» с болгарским «Левски».
Обновлено в 12:14
Армия и оружие

ВКС РФ ликвидировали боевиков, обстреливавших базу «Хмеймим»

Авиаударом по одному из ключевых опорных пунктов боевиков из группировки «Джейш Аль-Изза» в окрестностях города Аль-Латамина ВКС РФ уничтожили 11 террористов.
Обновлено в 11:03
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