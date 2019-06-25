Футбол
Сборная России по пляжному футболу уступила испанцам на старте ЕвроигрРИА Новости вчера в 09:59
Сборная России по пляжному футболу в дополнительное время проиграла команде Испании в своем стартовом матче на групповом этапе Европейских игр в Минске. Встреча группы В, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 5:4 в пользу испанцев.
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Политика
Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено вчера в 18:01
Футбол
Гендиректор «Спартака» объяснил решение по Глушакову «перебором негатива»
Генеральный директор отметил, что Глушаков и Комбаров дали многое команде, однако в последнее время вокруг них «возник перебор негатива».
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия
Экс-строитель космодрома Восточный получил условный срок за растрату
Как сообщил РИА Новости представитель суда, Гребнев получил пять лет лишения свободы условно и 200 тысяч рублей штрафа.
Обновлено вчера в 22:08
Общество
Суд в США отказался отклонить иск миллиардера Рыболовлева к Sotheby’s
Федеральный суд в Нью-Йорке отказался отклонить иск российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева к аукционному дому Sotheby's на 380 миллионов долларов, говорится в решении судьи Джесси Фурмана.
Обновлено вчера в 17:19
Происшествия
Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии
Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 16:26
Здоровье
Названа смертельная опасность многоквартирных домов
Ученые Литовского университета медицинских наук пришли к выводу, что загрязнение воздуха и проживание в многоквартирных домах могут повышать риск болезней сердца, инсульта и диабета 2-го типа.
Обновлено вчера в 12:31
Происшествия
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,6
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло во вторник у побережья Камчатки. Об этом сообщила Геологическая служба США.
Обновлено вчера в 05:36
Здоровье
Тюменские хирурги удалили 15-килограммовую опухоль мужчине
Обновлено в 01:35
Общество
Туляк набрал максимальное количество баллов на ЕГЭ
Обновлено вчера в 05:55
Армия и оружие
В России за 7 лет намерены построить два вертолётоносца
Больше 10 лет Россия хотела купить два вертолётоносца проекта "Мистраль" у Франции.
Обновлено в 01:47
Политика
Сговор Скрипаля с Лондоном допустила его племянница
Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что он мог пойти на сделку с властями Великобритании.
Обновлено вчера в 23:51
Политика
В конгрессе раскритиковали санкции Трампа против Ирана
Старший демократ юридического комитета сената конгресса США Дайэнн Файнстайн заявила, что жесткие санкции администрации американского президента Дональда Трампа против Ирана препятствуют дипломатическому урегулированию конфликта.
Обновлено в 00:31
Игры
В Steam стартовала летняя распродажа
25 июня в сервисе Steam началась летняя распродажа. Она продлится до 9 июля, 20:00 мск.
Обновлено вчера в 14:24
Происшествия
Маршал Жуков вернулся в Харьков под покровом ночи
Проспект Маршала Жукова вернулся в Харьков под покровом ночи.
Обновлено в 01:20
Политика
Россияне стали лучше относиться к Украине
В России несколько увеличилось число жителей, хорошо относящихся к Украине, и в то же время стало меньше граждан, негативно воспринимающих соседнюю страну, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Обновлено вчера в 23:26
Политика
Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ страны
Телеканал RT опубликовал статистику голосования за резолюцию, позволяющую России участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 12:55
Армия и оружие
В ЛНР заявили об отступлении Украины с позиций в Донбассе
Обновлено вчера в 16:52
Финансы
Bloomberg: «упрямая вера» России в золото оправдалась
Ставка Банка России на увеличение золотого запаса и постепенный отказ от доллара оправдалась.
Обновлено вчера в 14:30
Авто
Новый кроссовер Toyota появится в России в 2020 году
Модель поделит платформу с хэтчбеком Yaris и станет самым маленьким SUV бренда. Мировая премьера новинки запланирована на конец 2019 года.
Обновлено вчера в 10:50
Общество
Алибасов прокомментировал сообщения о своей частичной потере памяти
Продюсер Бари Алибасов прокомментировал телеканалу «Москва 24» сообщения о частичной потере памяти у него.
Обновлено в 01:07
Футбол
Бакаев: уверен, что матчи в Австрии станут полезными для «Спартака»
Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился ожиданиями от Кубка Париматч Премьер, матчи которого будут сыграны в Австрии с 26 июня по 4 июля.
Обновлено в 00:07
Политика
Журналист Los Angeles Times посоветовал американцам посетить Крым
Обновлено вчера в 14:50
Армия и оружие
Российские военные представили беспилотник в виде совы
Российские военные представили беспилотник в форме полярной совы на форуме «Армия-2019».
Обновлено вчера в 07:05
Экономика
Грузинский лари упал до исторического минимума
Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.
Обновлено вчера в 11:54
Космос
Импортозамещение для космоса
Отмечается, что в последние годы наилучшие параметры углепластиков обеспечивало цианат-эфирное связующее, углепластики на основе этого полимера, производящегося в США и Англии, широко применяются в космической отрасли за рубежом, но в Россию в настоящее время сегодня не поставляются.
Обновлено в 00:48
Транспорт
Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера
«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено вчера в 18:14
Политика
NYT сообщила об обходе компаниями из США запрета на торговлю с Huawei
Несколько американских ИТ-компаний продолжили продавать свою продукцию китайской Huawei, несмотря на запрет властей США, пишет газета The New York Times со ссылкой на несколько источников.
Обновлено вчера в 20:15
Политика
Мюллер выступит в конгрессе 17 июля
Спецпрокурор США Роберт Мюллер выступит на слушаниях в конгрессе США 17 июля, говорится в заявлении комитетов палаты представителей по судебный делам и по разведке.
Обновлено вчера в 21:24