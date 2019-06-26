Футбол
Сборная России по пляжному футболу уступила испанцам на старте ЕвроигрРИА Новости вчера в 09:59
Сборная России по пляжному футболу в дополнительное время проиграла команде Испании в своем стартовом матче на групповом этапе Европейских игр в Минске. Встреча группы В, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 5:4 в пользу испанцев.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 12:41, Вашингтон
Происшествия
Суд арестовал московского отравителя
МВД переквалифицировало действия московского отравителя со статьи «Кража» на «Разбой».
Обновлено в 12:22
Политика
ПАСЕ полностью подтвердила полномочия российской делегации
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в среду, 26 июня, полностью отклонила все санкционные поправки в проект резолюции о полномочиях российской делегации.
Обновлено в 12:05
Футбол
Кубок «Париматч Премьер». «Спартак» сыграет с «Ростовом»
В матче открытия «Ростов» сыграет со «Спартаком». Кубок «Париматч Премьер» Ростов (Ростов-на Дону) – Спартак (Москва) 26 июня, 19:00.
Обновлено в 03:35
Здоровье
Владимирская чиновница посоветовала россиянкам рожать вместо учебы
Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина посоветовала девочкам предпочесть раннее рождение ребенка получению образования.
Обновлено в 10:06
Армия и оружие
В Совфеде прокомментировали слова Зеленского о стандартах НАТО в ВСУ
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что в 2020 году в стране должно начаться внедрение стандартов Североатлантического альянса в Вооружённых силах Украины.
Обновлено в 09:18
Происшествия
Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова
Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет.
Обновлено в 11:54
Экономика
Генеральный директор «Магнита» ушла с должности
Обновлено в 09:11
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев в юности протестовал против родителей
Шепелев рассказал, что встретил на улице интересную парочку: мальчика и девочку, школьников, которые встречаются.
Обновлено в 07:12
Кино
Скончался режиссер и актер Валерий Харченко
Обновлено в 01:28
Наука
Показано, что щупальца осьминога сами решают, как двигаться
Обновлено в 03:00
Армия и оружие
В ЛНР объяснили отступление украинских военных
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
В Вене произошел взрыв в жилом доме
Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.
Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес
Юлия Савичева сделала татуировку в честь дочери
Юлия Савичева сделала татуировку в честь дочери Певица сама придумала и нарисовала эскиз для мастера.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие
Трамп считает, что война между США и Ираном продлилась бы недолго
Американский президент Дональд Трамп выразил надежду, что между США и Ираном не будет войны, отметив при этом, что такой вооруженный конфликт не продлился бы долго.
Обновлено в 09:35
Общество
«Аэрофлот» объявил о новом повышении топливных сборов
С 1 июля размер топливного сбора на внутрироссийских рейсах в классе «Эконом» увеличится на 235 руб. — с 2465 до 2700 руб. (на рейсах между Москвой и Якутском — с 3965 до 4200 руб.).
Обновлено в 10:00
Транспорт
Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера
«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено вчера в 18:14
Общество
В Красноярске выпускникам подарили торт «с надгробиями»
Ранее мэр Владивостока Олег Гуменюк во время выступления в городском лицее отправил выпускников "в последний путь", оговорившись из-за волнения, при этом тут же поправился.
Обновлено в 03:37
Гаджеты
Honor запустил интернет-магазин в России
В честь открытия интернет-магазина бренд запустил специальную акцию для первых покупателей: в течение всего июля 2019 г. каждый вторник с 11:00 пользователи смогут приобрести девайсы по выгодным ценам.
Обновлено в 08:14
Политика
В ДНР установили причастных к убийству Захарченко
Правоохранители самопровозглашенной ДНР установили имена сотрудников украинских спецслужб, которые причастны к убийству первого главы республики Александра Захарченко.
Обновлено в 05:24
Политика
Найдены способы «разогреть» экономику России
Медведев 19 июня на совещании по вопросу достижения национальных целей развития России в экономике и жилищном секторе заявил, что нацпроекты в перспективе повлияют на экономику страны, но нужно принять дополнительные меры, чтобы «разогреть» ее уже в текущем году.
Обновлено в 11:49
Общество
Мантуров прокомментировал публикацию о расходах в командировках
Минпромторг укладывался в нормативы по бронированию номеров в гостиницах для сотрудников, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров, комментируя публикацию Transparency International, посвященную дороговизне бронируемых номеров в заграничных командировках.
Обновлено в 10:04
Театры
Зрители Мариинского театра пожаловались на замену Пласидо Доминго
Зрители Мариинского театра в Санкт-Петербурге, посетившие 25 июня оперу Джузеппе Верди «Симон Бокканегра», пожаловались в соцсетях на замену артиста, которая прошла без предупреждения.
Обновлено в 11:58
Общество
Список профессий с доплатой к пенсии утвердили в России
В России был утвержден перечень профессий, предполагающий доплату к пенсии в размере 25%, сообщает издание «Новые известия».
Обновлено в 09:41
Футбол
Дзюба признан лучшим игроком чемпионата по версии РФС
Обновлено вчера в 10:53
Политика
Слуцкий не набрал достаточно голосов для избрания вице-спикером ПАСЕ
Российский парламентарий Леонид Слуцкий не получил необходимое количество голосов, чтобы стать вице-президентом ассамблеи.
Обновлено в 06:53
Политика
Рогозин высмеял условия возвращения России в ПАСЕ
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сравнил условия, поставленные российской делегации для возвращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), со сценой с детьми-попрошайками из "12 стульев".
Обновлено в 11:25
Происшествия
Медведев поддержал предложение о конфискации авто у пьяных водителей
Ранее в среду Колокольцев на заседании Госсовета, посвященного развитию автомобильных дорог и безопасности дорожного движения, заявил, что владельцы машин, за рулем которых будет находиться пьяный водитель, при конфискации смогут подать к нему регрессный иск.
Обновлено в 10:22
Политика
Путин выступит на заседании Госсовета по развитию автодорог
Обновлено в 01:07
Политика
Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о Грузии и России
Член Севета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова советского и грузинского актера Вахтанга Кикабидзе о массовых протестах в Грузии и отношениях с Россией.
Обновлено в 03:26