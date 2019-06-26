Футбол

Сборная России по пляжному футболу уступила испанцам на старте ЕвроигрРИА Новости вчера в 09:59

Сборная России по пляжному футболу в дополнительное время проиграла команде Испании в своем стартовом матче на групповом этапе Европейских игр в Минске. Встреча группы В, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 5:4 в пользу испанцев.
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Сборная России по пляжному футболу проиграла Италии на Европейских играх

Sport24.ru10:28

Сборная России по пляжному футболу уступила Италии на Европейских играх

RT на русском10:15

Шкарин – о поражении от Италии на ЕИ: если бы не вратарь, пропустили бы больше

Чемпионат10:29

Россия проиграла Италии во втором туре Европейских игр

Спорт-Экспресс10:00

Тренер: сборная России по пляжному футболу перенесла тяжелый удар

РИА Новости10:40

Сборная России по пляжному футболу потерпела второе поражение на Европейских играх

Матч ТВ10:15

Россия сыграет с Испанией в пляжный футбол на Европейских играх

Нева Спортвчера в 04:33
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 12:41, Вашингтон
Происшествия

Суд арестовал московского отравителя

МВД переквалифицировало действия московского отравителя со статьи «Кража» на «Разбой».
Обновлено в 12:22
Политика

ПАСЕ полностью подтвердила полномочия российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в среду, 26 июня, полностью отклонила все санкционные поправки в проект резолюции о полномочиях российской делегации.
Обновлено в 12:05
Футбол

Кубок «Париматч Премьер». «Спартак» сыграет с «Ростовом»

В матче открытия «Ростов» сыграет со «Спартаком». Кубок «Париматч Премьер» Ростов (Ростов-на Дону) – Спартак (Москва) 26 июня, 19:00.
Обновлено в 03:35
Здоровье

Владимирская чиновница посоветовала россиянкам рожать вместо учебы

Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина посоветовала девочкам предпочесть раннее рождение ребенка получению образования.
Обновлено в 10:06
Армия и оружие

В Совфеде прокомментировали слова Зеленского о стандартах НАТО в ВСУ

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что в 2020 году в стране должно начаться внедрение стандартов Североатлантического альянса в Вооружённых силах Украины.
Обновлено в 09:18
Происшествия

Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова

Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет.
Обновлено в 11:54
Экономика

Генеральный директор «Магнита» ушла с должности

Обновлено в 09:11
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев в юности протестовал против родителей

Шепелев рассказал, что встретил на улице интересную парочку: мальчика и девочку, школьников, которые встречаются.
Обновлено в 07:12
Кино

Скончался режиссер и актер Валерий Харченко

Обновлено в 01:28
Наука

Показано, что щупальца осьминога сами решают, как двигаться

Обновлено в 03:00
Армия и оружие

В ЛНР объяснили отступление украинских военных

Обновлено вчера в 14:00
Происшествия

В Вене произошел взрыв в жилом доме

Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.
Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес

Юлия Савичева сделала татуировку в честь дочери

Юлия Савичева сделала татуировку в честь дочери Певица сама придумала и нарисовала эскиз для мастера.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие

Трамп считает, что война между США и Ираном продлилась бы недолго

Американский президент Дональд Трамп выразил надежду, что между США и Ираном не будет войны, отметив при этом, что такой вооруженный конфликт не продлился бы долго.
Обновлено в 09:35
Общество

«Аэрофлот» объявил о новом повышении топливных сборов

С 1 июля размер топливного сбора на внутрироссийских рейсах в классе «Эконом» увеличится на 235 руб. — с 2465 до 2700 руб. (на рейсах между Москвой и Якутском — с 3965 до 4200 руб.).
Обновлено в 10:00
Транспорт

Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера

«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено вчера в 18:14
Общество

В Красноярске выпускникам подарили торт «с надгробиями»

Ранее мэр Владивостока Олег Гуменюк во время выступления в городском лицее отправил выпускников "в последний путь", оговорившись из-за волнения, при этом тут же поправился.
Обновлено в 03:37
Гаджеты

Honor запустил интернет-магазин в России

В честь открытия интернет-магазина бренд запустил специальную акцию для первых покупателей: в течение всего июля 2019 г. каждый вторник с 11:00 пользователи смогут приобрести девайсы по выгодным ценам.
Обновлено в 08:14
Общество

Первая жена Задорнова отсудила у Первого канала миллионы рублей

Обновлено в 12:27
Политика

В ДНР установили причастных к убийству Захарченко

Правоохранители самопровозглашенной ДНР установили имена сотрудников украинских спецслужб, которые причастны к убийству первого главы республики Александра Захарченко.
Обновлено в 05:24
Политика

Найдены способы «разогреть» экономику России

Медведев 19 июня на совещании по вопросу достижения национальных целей развития России в экономике и жилищном секторе заявил, что нацпроекты в перспективе повлияют на экономику страны, но нужно принять дополнительные меры, чтобы «разогреть» ее уже в текущем году.
Обновлено в 11:49
Общество

Мантуров прокомментировал публикацию о расходах в командировках

Минпромторг укладывался в нормативы по бронированию номеров в гостиницах для сотрудников, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров, комментируя публикацию Transparency International, посвященную дороговизне бронируемых номеров в заграничных командировках.
Обновлено в 10:04
Театры

Зрители Мариинского театра пожаловались на замену Пласидо Доминго

Зрители Мариинского театра в Санкт-Петербурге, посетившие 25 июня оперу Джузеппе Верди «Симон Бокканегра», пожаловались в соцсетях на замену артиста, которая прошла без предупреждения.
Обновлено в 11:58
Общество

Список профессий с доплатой к пенсии утвердили в России

В России был утвержден перечень профессий, предполагающий доплату к пенсии в размере 25%, сообщает издание «Новые известия».
Обновлено в 09:41
Футбол

Дзюба признан лучшим игроком чемпионата по версии РФС

Обновлено вчера в 10:53
Политика

Слуцкий не набрал достаточно голосов для избрания вице-спикером ПАСЕ

Российский парламентарий Леонид Слуцкий не получил необходимое количество голосов, чтобы стать вице-президентом ассамблеи.
Обновлено в 06:53
Политика

Рогозин высмеял условия возвращения России в ПАСЕ

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сравнил условия, поставленные российской делегации для возвращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), со сценой с детьми-попрошайками из "12 стульев".
Обновлено в 11:25
Происшествия

Медведев поддержал предложение о конфискации авто у пьяных водителей

Ранее в среду Колокольцев на заседании Госсовета, посвященного развитию автомобильных дорог и безопасности дорожного движения, заявил, что владельцы машин, за рулем которых будет находиться пьяный водитель, при конфискации смогут подать к нему регрессный иск.
Обновлено в 10:22
Политика

Путин выступит на заседании Госсовета по развитию автодорог

Обновлено в 01:07
Политика

Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о Грузии и России

Член Севета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова советского и грузинского актера Вахтанга Кикабидзе о массовых протестах в Грузии и отношениях с Россией.
Обновлено в 03:26
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