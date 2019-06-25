Футбол

Сборная России по пляжному футболу уступила испанцам на старте ЕвроигрРИА Новости 09:59

Сборная России по пляжному футболу в дополнительное время проиграла команде Испании в своем стартовом матче на групповом этапе Европейских игр в Минске. Встреча группы В, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 5:4 в пользу испанцев.
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Сборная России по пляжному футболу сыграла вничью с Испанией в первом матче на Европейских играх

Sport24.ru09:51

Россия сыграет с Испанией в пляжный футбол на Европейских играх

Нева Спорт04:33

Сборная России по пляжному футболу уступила в первом матче на Европейских играх

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Россия проиграла Испании в матче по пляжному футболу на Европейских играх

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Лидер сборной России по пляжному футболу получил травму перед стартом ЕИ

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РИА Новости10:10

Россия проиграла Испании на старте Европейских игр

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В отличие от зимнего турнира летом произошли кадровые изменения. Конкуренцию «Ростову» и «Спартаку» составят ЦСКА и «Краснодар».
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Мостостроитель не поедет в колонию

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В Шанхайский предметный рейтинг Academic Ranking of World Universities (ARWU) – Global Ranking of Academic Subjects вошло 15 российских вузов России, сообщили в пресс-службе Проекта "5-100".
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Полномочия России в ПАСЕ оспорили

Полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) все же были оспорены, сообщает «Интерфакс».
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Армия и оружие

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Медики: Лекарства от депрессии и эпилепсии повышают риск маразма

По мнению британских специалистов, воздействие лекарств на основе антихолинергических средств могут приводить к повреждению нервных клеток пациентов, что впоследствии проявляется в форме развития деменции.
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Шефа протокола Трампа отстранили от службы перед саммитом G20

Шефа протокола американского лидера Дональда Трампа Шона Лоулера отстранили от службы незадолго до саммита G20, который пройдет в японской Осаке 28–29 июня.
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Посмертный проект Стэна Ли опубликуют в виде книги

Посмертный проект создателя вселенной Marvel Стэна Ли - роман "Уловка света" (A Trick of the Light) будет опубликован в виде книги, сообщает The Guardian.
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Число наркоманов, находящихся на медицинском учёте в России, за год сократилось на 8%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Министерства здравоохранения страны.
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Испытания парашютной системы капсулы Starliner завершены

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В любой крупной компании наиболее трудолюбивыми и добросовестными считали сотрудников, которые позже всех покидали свои рабочие места.
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В США женщину задержали за то, что ее сын случайно застрелил брата-близнеца

Женщину арестовали в городе Сан-Бернардино на юге Калифорнии из-за того, что ее 12-летний сын случайно выстрелил в своего брата-близнеца и убил его, сообщает местная газета San Bernardino County Sun со ссылкой на полицию.
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Жара подстегнула продажи мороженого, самым дорогим оно стало в Петербурге - исследование

Темпы роста продаж мороженого в июне в Москве и в целом по России заметно обогнали тот же месяц прошлого года из-за аномальной жары, из шести крупнейших городов РФ самым дорогим оно стало в Санкт-Петербурге, а в Москве наиболее популярным остается пломбир в стаканчике, рассказал РИА Новости эксперт и говорится в исследовании компании "Эвотор".
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Названы самые популярные у москвичей машины каршеринга

Самой популярной маркой автомобилей в экономсегменте московского каршеринга является Volkswagen Polo.
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Регистрацию машин распишут по часам

Документ закрепляет максимальную продолжительность процедуры регистрации автомобиля — она должна занимать не более одного часа.
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Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
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Общество

Старые долги по ЖКХ попросили признать безнадежными к взысканию

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, которым предлагается признавать задолженность за услуги ЖКХ с истекшим сроком исковой давности безнадежной к взысканию.
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