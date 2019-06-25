Футбол
Сборная России по пляжному футболу уступила испанцам на старте ЕвроигрРИА Новости 09:59
Сборная России по пляжному футболу в дополнительное время проиграла команде Испании в своем стартовом матче на групповом этапе Европейских игр в Минске. Встреча группы В, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 5:4 в пользу испанцев.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 21:31, Вашингтон
Хоккей
Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы в Торонто
Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли россиянин Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы в Торонто.
Обновлено в 15:48
Футбол
«Спартак» сыграет с ЦСКА, не дожидаясь старта РПЛ
В отличие от зимнего турнира летом произошли кадровые изменения. Конкуренцию «Ростову» и «Спартаку» составят ЦСКА и «Краснодар».
Обновлено в 11:41
Происшествия
Мостостроитель не поедет в колонию
По версии следствия, с января 2012-го по сентябрь 2014 года тогдашний глава ТМК заключил заведомо невыгодные для предприятия договоры поручительства, похитив таким образом более 288 млн руб. Кроме этого, он заключил ряд договоров аренды и поручительства в целях извлечения выгоды для других лиц, что привело к ущербу компании в размере 130 млн руб. Виктор Гребнев обвинения в свой адрес не признал.
Обновлено в 18:06
Футбол
Хазри отказался переходить из «Сент-Этьена» в «Краснодар»
Обновлено в 15:58
Происшествия
Медсестра избила и привязала к кровати ребенка в Москве
Обновлено в 11:31
Армия и оружие
Российские военные представили беспилотник в виде совы
Российские военные представили беспилотник в форме полярной совы на форуме «Армия-2019».
Обновлено в 07:05
Экономика
Сбербанк разрешил денежные переводы с кредитных карт
Сбербанк разрешил переводить деньги с кредитной карты на основную или дополнительную рублевую дебетовую.
Обновлено в 05:34
Финансы
Европа признала Россию лидером по отказу от доллара США
В 2018 году Россия стала одним из основных драйверов дедолларизации.
Обновлено в 18:36
Технологии
На ЕГЭ могут разрешить искать информацию в интернете
Участникам единого и основного государственных экзаменов (ЕГЭ) и (ОГЭ) планируется разрешить искать информацию в интернете в рамках испытания, пишет в среду газета "Известия".
Обновлено в 19:13
Политика
Трамп пригрозил Ирану уничтожением
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "огромной силой" вплоть до уничтожения в случае атаки против Соединенных Штатов.
Обновлено в 11:38
Кино
Объявлена дата выхода девятого сезона «Американской истории ужасов»
Премьера девятого сезона сериала-антологии "Американская история ужасов" состоится 18 сентября на канале FX.
Обновлено в 12:04
Общество
В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошли 15 российских вузов
В Шанхайский предметный рейтинг Academic Ranking of World Universities (ARWU) – Global Ranking of Academic Subjects вошло 15 российских вузов России, сообщили в пресс-службе Проекта "5-100".
Обновлено в 20:22
Политика
Полномочия России в ПАСЕ оспорили
Полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) все же были оспорены, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 06:20
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Горшков» с КР «Калибр» на борту прибыл на Кубу
На борту российского фрегата «Адмирал Горшков» в качестве вооружения – 16 крылатых ракет, подлётное время которых от порта Гаваны до побережья Флориды составляет всего несколько минут.
Обновлено вчера в 23:19
Наука
Медики: Лекарства от депрессии и эпилепсии повышают риск маразма
По мнению британских специалистов, воздействие лекарств на основе антихолинергических средств могут приводить к повреждению нервных клеток пациентов, что впоследствии проявляется в форме развития деменции.
Обновлено в 13:00
Политика
Шефа протокола Трампа отстранили от службы перед саммитом G20
Шефа протокола американского лидера Дональда Трампа Шона Лоулера отстранили от службы незадолго до саммита G20, который пройдет в японской Осаке 28–29 июня.
Обновлено в 21:04
Кино
Посмертный проект Стэна Ли опубликуют в виде книги
Посмертный проект создателя вселенной Marvel Стэна Ли - роман "Уловка света" (A Trick of the Light) будет опубликован в виде книги, сообщает The Guardian.
Обновлено в 13:00
Здоровье
Минздрав: число находящихся на учёте наркоманов за год снизилось на 8%
Число наркоманов, находящихся на медицинском учёте в России, за год сократилось на 8%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Министерства здравоохранения страны.
Обновлено в 20:15
Политика
Компании США обошли запрет Трампа по Huawei
Американские компании продолжают поставлять Huawei процессоры, несмотря на запрет президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 18:51
Космос
Испытания парашютной системы капсулы Starliner завершены
Обновлено в 21:09
Общество
Ли Даюй: японцы больше не считают за честь работать сверхурочно (Хуаньцю шибао, Китай) (Хуаньцю шибао)
В любой крупной компании наиболее трудолюбивыми и добросовестными считали сотрудников, которые позже всех покидали свои рабочие места.
Обновлено в 18:02
Происшествия
В США женщину задержали за то, что ее сын случайно застрелил брата-близнеца
Женщину арестовали в городе Сан-Бернардино на юге Калифорнии из-за того, что ее 12-летний сын случайно выстрелил в своего брата-близнеца и убил его, сообщает местная газета San Bernardino County Sun со ссылкой на полицию.
Обновлено в 21:09
Экономика
Жара подстегнула продажи мороженого, самым дорогим оно стало в Петербурге - исследование
Темпы роста продаж мороженого в июне в Москве и в целом по России заметно обогнали тот же месяц прошлого года из-за аномальной жары, из шести крупнейших городов РФ самым дорогим оно стало в Санкт-Петербурге, а в Москве наиболее популярным остается пломбир в стаканчике, рассказал РИА Новости эксперт и говорится в исследовании компании "Эвотор".
Обновлено в 20:35
Авто
Названы самые популярные у москвичей машины каршеринга
Самой популярной маркой автомобилей в экономсегменте московского каршеринга является Volkswagen Polo.
Обновлено в 12:00
Транспорт
Регистрацию машин распишут по часам
Документ закрепляет максимальную продолжительность процедуры регистрации автомобиля — она должна занимать не более одного часа.
Обновлено в 18:06
Здоровье
Человек-дерево из Бангладеш просит ампутировать ему руки
Обновлено в 06:59
Политика
Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича
Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
Обновлено в 17:39
Армия и оружие
Войска ЦВО приведены в полную боевую готовность по поручению Путина
Обновлено вчера в 05:30
Политика
Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено в 18:01
Общество
Старые долги по ЖКХ попросили признать безнадежными к взысканию
Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, которым предлагается признавать задолженность за услуги ЖКХ с истекшим сроком исковой давности безнадежной к взысканию.
Обновлено в 05:31