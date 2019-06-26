Футбол
Сборная России по пляжному футболу уступила испанцам на старте ЕвроигрРИА Новости вчера в 09:59
Сборная России по пляжному футболу в дополнительное время проиграла команде Испании в своем стартовом матче на групповом этапе Европейских игр в Минске. Встреча группы В, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 5:4 в пользу испанцев.
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Общество
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Кононов рассказал, когда изберут нового капитана «Спартака»
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов на пресс-конференции стартующего сегодня Кубка Париматч Премьер рассказал, когда будет выбран новый капитан команды.
Обновлено в 10:27
Хоккей
Хоккеист Щербак подписал контракт с «Авангардом»
Российский нападающий Никита Щербак стал игроком омского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард".
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Яна Рудковская: «Вызвали батюшку, чтобы освятить дом»
Телеведущая испугала поклонников откровенным признанием о потусторонних силах Яна Рудковская, по собственному утверждению, никогда не верила в мистику.
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Обновлено в 04:34
Музыка
Погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский
Обновлено в 03:48
Общество
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Политика
МИД России ответил на ноту США по Уилану
Ранее американская дипмиссия направила ноту протеста в МИД России в связи с «ненадлежащим обращением» с Полом Уиланом в СИЗО.
Обновлено в 09:56
Футбол
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Песков прокомментировал опрос «Левады» о пытках в полиции
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Кино
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Обновлено вчера в 23:17
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю снизились на 12,8 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю сократились на 12,78 млн баррелей и на 21 июня составили 469,58 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
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Армия и оружие
В ЛНР объяснили отступление украинских военных
Обновлено вчера в 14:00
Общество
Российские суды начали штрафовать за гомофобию
Обновлено в 09:25