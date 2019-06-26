Футбол

Сборная России по пляжному футболу уступила испанцам на старте ЕвроигрРИА Новости вчера в 09:59

Сборная России по пляжному футболу в дополнительное время проиграла команде Испании в своем стартовом матче на групповом этапе Европейских игр в Минске. Встреча группы В, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 5:4 в пользу испанцев.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сборная России по пляжному футболу проиграла Италии на Европейских играх

Sport24.ru10:28

Сборная России по пляжному футболу уступила Италии на Европейских играх

RT на русском10:15

Шкарин – о поражении от Италии на ЕИ: если бы не вратарь, пропустили бы больше

Чемпионат10:29

Россия проиграла Италии во втором туре Европейских игр

Спорт-Экспресс10:00

Тренер: сборная России по пляжному футболу перенесла тяжелый удар

РИА Новости10:40

Сборная России по пляжному футболу потерпела второе поражение на Европейских играх

Матч ТВ10:15

Россия сыграет с Испанией в пляжный футбол на Европейских играх

Нева Спортвчера в 04:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 11:13, Ашберн
Армия и оружие

Мэр Горловки попал под обстрел ВСУ в Донбассе

Глава Горловки Иван Приходько попал под обстрел ВСУ в районе поселка Зайцево Донецкой области.
Обновлено в 10:26
Происшествия

Двое десантников погибли в Крыму при прыжке в воду с парашютом

В Крыму в ходе учебных прыжков с парашютом погибли двое десантников контрактной службы.
Обновлено в 05:02
Политика

Пресс-секретаря Зеленского вызвали на допрос, узнали СМИ

Обновлено в 07:18
Наука

Обнаружен огромный запас пресной воды под Атлантическим океаном

Обновлено 24 июня в 22:17
Транспорт

«Аэрофлот» с 1 июля повышает топливные сборы на некоторых рейсах

Авиакомпания "Аэрофлот" объявила о повышении с 1 июля размера топливного сбора на рейсах между рядом городов РФ, а также на некоторых международных рейсах, следует из информации, размещенной на сайте компании.
Обновлено в 10:10
Транспорт

На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости

На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Происшествия

В Челябинске автомобиль сбил четырех пешеходов

Обновлено в 08:15
Общество

Мантуров прокомментировал публикацию о расходах в командировках

Минпромторг укладывался в нормативы по бронированию номеров в гостиницах для сотрудников, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров, комментируя публикацию Transparency International, посвященную дороговизне бронируемых номеров в заграничных командировках.
Обновлено в 10:04
Общество

Власти Сан-Франциско первыми в США запретили электронные сигареты

Использование всех видов электронных сигарет будет запрещено на территории Сан-Франциско по решению властей.
Обновлено вчера в 21:07
Происшествия

Поисковики представили техногенную версию гибели группы Дятлова

Обновлено в 07:59
Политика

В Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и Шухевича

Московский проспект не будет переименован в проспект Степаны Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
Обновлено в 03:40
Политика

Путин потребовал не прятать камеры на дорогах

Обновлено в 08:37
Общество

Жириновский призвал переименовать Петербург в Петроград

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает необходимым сократить число регионов в России за счет их укрупнения с 85 до 40, а также переименовать Санкт-Петербург в Петроград.
Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес

Роза Сябитова помешала дочери благополучно выйти замуж

Роза Сябитова призналась, что в некоторой степени является виновницей неудачной личной жизни своей дочери Ксении, которая ранее неудачно вышла замуж.
Обновлено в 11:04
Футбол

Кононов рассказал, когда изберут нового капитана «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов на пресс-конференции стартующего сегодня Кубка Париматч Премьер рассказал, когда будет выбран новый капитан команды.
Обновлено в 10:27
Хоккей

Хоккеист Щербак подписал контракт с «Авангардом»

Российский нападающий Никита Щербак стал игроком омского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард".
Обновлено в 10:47
Шоу-бизнес

Яна Рудковская: «Вызвали батюшку, чтобы освятить дом»

Телеведущая испугала поклонников откровенным признанием о потусторонних силах Яна Рудковская, по собственному утверждению, никогда не верила в мистику.
Обновлено в 04:38
Происшествия

В Саратовской области девушка умерла на кладбище от укуса змеи

В Саратовской области у границы с Казахстаном молодая женщина умерла от укуса гадюки.
Обновлено в 04:34
Музыка

Погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский

Обновлено в 03:48
Общество

Курилки хотят вернуть в аэропорты

Курительные комнаты хотят вернуть в аэропорты, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:28
Кино

Джордж Мартин оценил сериал «Чернобыль»

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сериал HBO «Чернобыль» усилил общественный интерес к трагедии 1986-го года.
Обновлено в 04:03
Политика

МИД России ответил на ноту США по Уилану

Ранее американская дипмиссия направила ноту протеста в МИД России в связи с «ненадлежащим обращением» с Полом Уиланом в СИЗО.
Обновлено в 09:56
Футбол

Дзюба признан лучшим игроком чемпионата по версии РФС

Обновлено вчера в 10:53
Общество

В Екатеринбурге представили пять площадок для храма Святой Екатерины

Обновлено в 07:38
Политика

Песков прокомментировал опрос «Левады» о пытках в полиции

Кремль видел опрос "Левада-центра", посвященный пыткам в полиции, однако с материалом пока не ознакомился, заявил Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:28
Общество

Атмосферное давление в Москве резко упадет

Обновлено в 06:22
Кино

Джуди Денч заступилась за Кевина Спейси и Харви Вайнштейна

Обновлено вчера в 23:17
Энергетика

Запасы нефти в США за неделю снизились на 12,8 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю сократились на 12,78 млн баррелей и на 21 июня составили 469,58 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
Обновлено в 10:41
Армия и оружие

В ЛНР объяснили отступление украинских военных

Обновлено вчера в 14:00
Общество

Российские суды начали штрафовать за гомофобию

Обновлено в 09:25
Как работают Яндекс.Новости?
Европейские игры Больше новостей по теме
Главное