Сборная России по пляжному футболу уступила испанцам на старте ЕвроигрРИА Новости вчера в 09:59

Сборная России по пляжному футболу в дополнительное время проиграла команде Испании в своем стартовом матче на групповом этапе Европейских игр в Минске. Встреча группы В, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 5:4 в пользу испанцев.

Сборная России по пляжному футболу уступила испанцам на старте Евроигр

Армия и оружие Мэр Горловки попал под обстрел ВСУ в Донбассе Глава Горловки Иван Приходько попал под обстрел ВСУ в районе поселка Зайцево Донецкой области.

Происшествия Двое десантников погибли в Крыму при прыжке в воду с парашютом В Крыму в ходе учебных прыжков с парашютом погибли двое десантников контрактной службы.

Транспорт «Аэрофлот» с 1 июля повышает топливные сборы на некоторых рейсах Авиакомпания "Аэрофлот" объявила о повышении с 1 июля размера топливного сбора на рейсах между рядом городов РФ, а также на некоторых международных рейсах, следует из информации, размещенной на сайте компании.

Транспорт На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.

Общество Мантуров прокомментировал публикацию о расходах в командировках Минпромторг укладывался в нормативы по бронированию номеров в гостиницах для сотрудников, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров, комментируя публикацию Transparency International, посвященную дороговизне бронируемых номеров в заграничных командировках.

Общество Власти Сан-Франциско первыми в США запретили электронные сигареты Использование всех видов электронных сигарет будет запрещено на территории Сан-Франциско по решению властей.

Политика В Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и Шухевича Московский проспект не будет переименован в проспект Степаны Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.

Общество Жириновский призвал переименовать Петербург в Петроград Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает необходимым сократить число регионов в России за счет их укрупнения с 85 до 40, а также переименовать Санкт-Петербург в Петроград.

Шоу-бизнес Роза Сябитова помешала дочери благополучно выйти замуж Роза Сябитова призналась, что в некоторой степени является виновницей неудачной личной жизни своей дочери Ксении, которая ранее неудачно вышла замуж.

Футбол Кононов рассказал, когда изберут нового капитана «Спартака» Главный тренер «Спартака» Олег Кононов на пресс-конференции стартующего сегодня Кубка Париматч Премьер рассказал, когда будет выбран новый капитан команды.

Хоккей Хоккеист Щербак подписал контракт с «Авангардом» Российский нападающий Никита Щербак стал игроком омского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард".

Шоу-бизнес Яна Рудковская: «Вызвали батюшку, чтобы освятить дом» Телеведущая испугала поклонников откровенным признанием о потусторонних силах Яна Рудковская, по собственному утверждению, никогда не верила в мистику.

Происшествия В Саратовской области девушка умерла на кладбище от укуса змеи В Саратовской области у границы с Казахстаном молодая женщина умерла от укуса гадюки.

Общество Курилки хотят вернуть в аэропорты Курительные комнаты хотят вернуть в аэропорты, сообщает ТАСС.

Кино Джордж Мартин оценил сериал «Чернобыль» Как писал интернет-портал «Кубань 24», сериал HBO «Чернобыль» усилил общественный интерес к трагедии 1986-го года.

Политика МИД России ответил на ноту США по Уилану Ранее американская дипмиссия направила ноту протеста в МИД России в связи с «ненадлежащим обращением» с Полом Уиланом в СИЗО.

Политика Песков прокомментировал опрос «Левады» о пытках в полиции Кремль видел опрос "Левада-центра", посвященный пыткам в полиции, однако с материалом пока не ознакомился, заявил Дмитрий Песков.