Футбол
Сборная России по пляжному футболу разгромила Молдавию в отборе к ЧМPrognozist вчера в 14:03
Россия очень уверенно обыграла Молдавию в отборе к чемпионату мира по пляжному футболу и пробилась в восьмерку сильнейших. Квота от Европы составляет 5 мест, ключевые встречи впереди.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Тверские девушки с победы стартовали в чемпионате Москвы по пляжному футболу
Tverisport.ru22 июля в 10:18
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 05:51, Вашингтон
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 05:51, Вашингтон
Политика
Ляшко назвал Зеленского пародией на диктатора
Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко назвал прошедшие выборы в Верховную раду «позорнейшими».
Обновлено в 04:54
Происшествия
Навальный сообщил о своем задержании
Обновлено в 03:58
Политика
Памфилова упрекнула некоторых кандидатов в Мосгордуму в невежестве
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова упрекнула ряд кандидатов в Мосгордуму, с которыми встретилась во вторник, в незнании избирательного законодательства.
Обновлено в 05:07
Единоборства
Погиб в поединке. Боксёр Максим Дадашев умер в США от полученных травм
Российский боксёр Максим Дадашев скончался в США от травм, полученных на ринге в ходе боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, сообщил 23 июля журналистам генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.
Обновлено вчера в 12:35
Происшествия
Посольство в КНДР проинформировано о задержанном российском судне
Посольство России в КНДР проинформировано о ситуации с российским рыболовецким судном, которое было задержано северокорейскими пограничниками в ночь на 17 июля.
Обновлено вчера в 21:42
Политика
Володин потребовал от президента Грузии публичных извинений за хамство
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин считает, что грузинский президент Саломе Зурабишвили должна принести извинения за антироссийскую риторику.
Обновлено вчера в 18:07
Авто
Audi представила новый кроссовер Q3 Sportback
Компания Audi рассекретила новый компактный кроссовер под названием Q3 Sportback.
Обновлено в 03:54
Армия и оружие
Разработчик раскрыл характеристики снаряда нового поколения «Свинец-2»
Концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех» представил в Военном инновационном технополисе «Эра» снаряды нового поколения.
Обновлено в 03:23
Происшествия
СК возбудил дело против сотрудника МЧС после пожара в лагере «Холдоми»
Следователи возбудили против начальника надзорного отдела по Солнечному муниципальному району хабаровского главка МЧС Эдуарда Новгородцева уголовное дело из-за пожара в лагере "Холдоми".
Обновлено в 04:24
Шоу-бизнес
Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»
Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено вчера в 04:51
Энергетика
«Транснефть» утвердила размер выплат за грязную нефть в «Дружбе»
На заседании совета директоров «Транснефть» утвердила порядок выплат грузоотправителям из-за ситуации с загрязненной нефти в трубопроводе «Дружба», говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:43
Армия и оружие
Китайский эсминец «Сиань» прибыл в Петербург для участия в параде
Кроме китайского эсминца "Сиань", в параде примет участие и индийский фрегат "Таркаш".
Обновлено в 04:56
Происшествия
В Башкирии задержали еще одну кассиршу после кражи денег из банка
Полицейские в Уфе задержали кассиршу, которая вынесла 6,5 миллиона рублей из банка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 05:09
Происшествия
Два человека пострадали после стрельбы в центре Хельсинки
Двое людей пострадали после стрельбы в центре Хельсинки. Об этом 23 июля рассказала полиция города в своем «Твиттере».
Обновлено вчера в 11:07
Кино
Вайтити показал трейлер сатирической комедии «Кролик ДжоДжо»
Обновлено в 01:11
Происшествия
В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ
Фигурант дела об убийстве в Подмосковье бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина арестован в Армении, сообщила глава отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры республики Аревик Хачатрян.
Обновлено в 04:58
Общество
В МЧС раскрыли тайну дымки в Екатеринбурге
Обновлено в 03:57
Кино
Уэсли Снайпс прокомментировал перезапуск «Блэйда»
Исполнитель роли Блэйда в предыдущих экранизациях комиксов Marvel Уэсли Снайпс прокомментировал перезапуск серии с участием лауреата премии Американской Киноакадемии Махершалы Али.
Обновлено вчера в 16:12
Политика
Советник Зеленского отверг возможность разменять Крым на Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский никогда не пойдет на уступки в вопросе Крыма в обмен на урегулирование ситуации в Донбассе, заявил советник главы государства по политическим вопросам Никита Потураев.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Житель Челябинской области признался в убийстве спустя 12 лет
Житель Челябинской области приговорен в Екатеринбурге к девяти годам колонии за убийство, совершенное 12 лет назад.
Обновлено в 03:16
Армия и оружие
Иран пообещал уничтожать беспилотники США
21 июня Трамп сообщил, что остановил удар Вооруженных сил США по Ирану за 10 минут до того, как он должен был произойти.
Обновлено в 05:08
Экономика
Минтруд установил прожиточный минимум за I квартал 2019 года
"Установить по согласованию с Министерством экономического развития РФ и Министерством финансов РФ величину прожиточного минимума в целом по РФ за I квартал 2019 года на душу населения 10 тыс. 753 рубля, для трудоспособного населения - 11 тыс. 653 рубля, пенсионеров - 8 тыс. 894 рубля, детей - 10 тыс. 585 рублей", - говорится в приказе министерства.
Обновлено вчера в 15:58
Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников
Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.
Обновлено вчера в 11:27
Гаджеты
Redmi может выйти на рынок телевизоров с дешевыми моделями
После выделения Redmi в отдельный бренд стало понятно, что одними смартфонами дело не ограничится.
Обновлено в 05:28
Шоу-бизнес
Директор «Ленкома» рассказал об улучшении состояния Инны Чуриковой
Марк Варшавер, директор театра «Ленком», в котором работает народная артистка СССР Инна Чурикова, сообщил о том, что актриса чувствует себя хорошо.
Обновлено в 04:39
Армия и оружие
РФ и Китай впервые провели совместное воздушное патрулирование в АТР
Обновлено вчера в 07:30
Хоккей
«Вегас» обменял Кларксона, пропустившего три года, в «Торонто»
35-летний Кларксон в последний раз выходил на лед в сезоне-2015/16. Все это время нападающий пребывал в списке травмированных.
Обновлено в 02:04
Общество
Росприроднадзор: России грозит «экологический Чернобыль»
В России существует угроза глобальной экологической катастрофы, которая может быть сравнима с аварией на Чернобыльской АЭС.
Обновлено в 00:23