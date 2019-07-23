Футбол
Сборная России по пляжному футболу разгромила Молдавию в отборе к ЧМPrognozist вчера в 14:03
Россия очень уверенно обыграла Молдавию в отборе к чемпионату мира по пляжному футболу и пробилась в восьмерку сильнейших. Квота от Европы составляет 5 мест, ключевые встречи впереди.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 04:18, Вашингтон
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