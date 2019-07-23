Россия очень уверенно обыграла Молдавию в отборе к чемпионату мира по пляжному футболу и пробилась в восьмерку сильнейших. Квота от Европы составляет 5 мест, ключевые встречи впереди.

Сборная России по пляжному футболу разгромила Молдавию в отборе к ЧМ

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