Футбол
Сборная России по пляжному футболу разгромила Молдавию в отборе к ЧМPrognozist 14:03
Россия очень уверенно обыграла Молдавию в отборе к чемпионату мира по пляжному футболу и пробилась в восьмерку сильнейших. Квота от Европы составляет 5 мест, ключевые встречи впереди.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 22:15, Вашингтон
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 22:15, Вашингтон
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