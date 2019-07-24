Сборная России по пляжному футболу крупно обыграла команду Швейцарии в матче квалификации к чемпионату мира 2019 года. Встреча второго группового этапа, прошедшая в "Лужниках" в среду, завершилась победой сборной России со счетом 9:3.

Сборная России по пляжному футболу обыграла швейцарцев в отборе на ЧМ-2019

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