Футбол
Сборная России по пляжному футболу обыграла Швейцарию в отборе ЧМ-2019Чемпионат 14:33
В матче квалификации чемпионата мира 2019 года сборная России по пляжному футболу крупно победила команду Швейцарии со счётом 9:3. Встреча прошла в «Лужниках».
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 19:19, Вашингтон
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