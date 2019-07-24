В матче квалификации чемпионата мира 2019 года сборная России по пляжному футболу крупно победила команду Швейцарии со счётом 9:3. Встреча прошла в «Лужниках».

Сборная России по пляжному футболу обыграла Швейцарию в отборе ЧМ-2019

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