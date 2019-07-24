Футбол
Сборная России по пляжному футболу обыграла Швейцарию в отборе ЧМ-2019Чемпионат вчера в 14:33
В матче квалификации чемпионата мира 2019 года сборная России по пляжному футболу крупно победила команду Швейцарии со счётом 9:3. Встреча прошла в «Лужниках».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Алексей Макаров: «После счета 2:0 мы сохранили нужный ритм, дисциплину и тактику»
Sportbox.RUвчера в 14:35
Фантастическая победа России над Швейцарией в отборе ЧМ-2019. Видео всех голов
Чемпионатвчера в 14:58
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 00:07, Вашингтон
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 00:07, Вашингтон
Кино
Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр
Обновлено вчера в 13:30
Общество
В Минтруде предложили сделать программу маткапитала бессрочной
Первый заместитель главы Министерства труда России Алексей Вовченко в беседе с РИА Новости рассказал, что, по мнению специалистов ведомства, программа материнского капитала должна стать бессрочной.
Обновлено вчера в 20:27
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Шоу-бизнес
Виктория Боня похвасталась роскошным букетом от любимого мужчины
Виктория Боня похвасталась роскошным букетом от любимого мужчины Кстати, в эксклюзивном интервью "Вокруг ТВ" Виктория рассказала об успехах девочки.
Обновлено вчера в 04:56
Шоу-бизнес
Ольга Бузова заявила, что даст последний концерт
Ольга Бузова сообщила в своем Инстаграме, что ее осенний концерт станет последним.
Обновлено вчера в 22:20
Политика
В Малайзии обвинили США и Украину в попытках забрать черные ящики MH17
Обновлено вчера в 23:49
Кино
Опубликован трейлер российского сериала «Чернобыль»
Обновлено вчера в 16:30
Здоровье
Жители Бурятии стали меньше пить
В Бурятии снизилось и потребление спиртного, и смертность от алкоголя Как сообщал "Байкал-Daily", в последние годы Бурятия не раз называлась в числе лидеров по потреблению алкоголя.
Обновлено вчера в 23:45
Армия и оружие
Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России
Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено 23 июля в 00:12
Футбол
Гвардиола: «Если Сане захочет уйти, мне будет грустно»
Обновлено вчера в 13:31
Наука
Популярный продукт оказался смертельно опасным
Ученые Университета Сассекса в Англии пришли к выводу, что искусственный подсластитель аспартам может представлять серьезную угрозу для здоровья человека.
Обновлено вчера в 00:36
Происшествия
КНДР задержала российское судно с моряками
Пограничники КНДР задержали российское рыболовное судно "Сянхайлинь-8" с 17-ю моряками на борту.
Обновлено вчера в 02:44
Происшествия
В Турции напали на белорусского дипломата
По информации турецкой газеты Hurriyet, нападение на дипломата Александра Поганшева совершил его сосед по дому.
Обновлено вчера в 15:44
Единоборства
IBF объявила о сборе средств для семьи погибшего боксера Дадашева
Обновлено вчера в 22:26
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко с поста мэра Киева
Обновлено вчера в 09:06
Гаджеты
Xiaomi представила бюджетный ноутбук RedmiBook 14 на Core i3
Xiaomi представила бюджетный ноутбук RedmiBook 14 с Core i3 и 4 ГБ ОЗУ всего за 30 000 рублей.
Обновлено вчера в 13:19
Шоу-бизнес
Алена Апина в купальнике показала пляжное фото из Саратова
Алена Апина проводит летний отпуск в родном Саратове. Звезда 90-х поддерживает общение с фанатами, показывая им новые снимки.
Обновлено вчера в 07:35
Наука
Внутри яблока насчитали сто миллионов бактерий
Ученые пришли к выводу, что в крупном яблоке может быть около ста миллионов бактерий.
Обновлено вчера в 06:43
Политика
Путин и экс-президент Киргизии Атамбаев встретились в Москве
Обновлено вчера в 13:00
Политика
Россияне смогут отдыхать на Мальдивах без визы
С 25 июля россияне смогут въезжать на Мальдивы без визы на 90 дней.
Обновлено вчера в 04:14
Политика
Путин поздравил Джонсона с назначением на пост британского премьера
Президент России Владимир Путин отправил новому премьер-министру Великобритании Борису Джонсону телеграмму с поздравлением о вступлении в должность.
Обновлено вчера в 12:27
Общество
Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»
Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
Обновлено вчера в 08:21
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 09:28
Происшествия
В Челябинской области при столкновении двух машин погибли пять человек
Из шести участников аварии (все взрослые) погибли пять человек. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.
Обновлено вчера в 23:50
Политика
Лавров прибыл с официальным визитом на Кубу
Обновлено вчера в 00:08
Происшествия
Допустившему смертельное ДТП водителю неотложки предъявлено обвинение
Обновлено вчера в 23:52
Общество
Замгубернатора Зауралья советует утеплять медпункты мокрыми газетами
В Курганской области набирает обороты скандал с участием заместителя губернатора по социальной политике Татьяны Менщиковой, которую возмутила жалоба сельского фельдшера на маленькую зарплату и холодное помещение фельдшерско-акушерского пункта.
Обновлено вчера в 23:13
Космос
В лунных кратерах могут храниться миллионы тонн водяного льда
Обновлено вчера в 01:40
Экономика
ВТБ запустит маркетплейс по продаже изъятых квартир и автомобилей
Банк ВТБ в 2020 году запустит маркетплейс по реализации розничных непрофильных активов, где будет продавать изъятые у должников квартиры и автомобили, а также предоставлять весь комплекс услуг, связанных с покупкой, оформлением и эксплуатацией приобретенного имущества.
Обновлено вчера в 14:48
Политика
В команде Зеленского порассуждали о независимом Крыме
Во время президенства Владимира Зеленского в Конституцию Украины может быть включен пункт о «национальной автономии» Крыма, заявил советник украинского лидера по политическим вопросам, кандидат в депутаты Никита Потураев в эфире ATR, запись которого доступна на YouTube.
Обновлено вчера в 23:22