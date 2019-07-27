Спорт
Сборная России по пляжному футболу вышла на чемпионат мираСпорт-Экспресс вчера в 14:30
В третьем матче второго группового этапа отборочного турнира чемпионата мира-2019 по пляжному футболу сборная России победила команду Испании со счетом 6:1. В другом матче группы Швейцария одолела Азербайджан (3:2).
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