Спорт
Сборная России по пляжному футболу квалифицировалась на чемпионат мираRT на русском вчера в 17:40
Сборная России по пляжному футболу в последнем матче отборочного турнира чемпионата мира — 2019 обыграла Испанию и пробилась в финальную стадию мундиаля. В последней встрече квалификации отечественная команда сыграет с Италией. Также на первенство планеты впервые в истории попала Белоруссия.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 22:19, Вашингтон
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«Нафтогаз» опроверг новость Reuters о коротком контракте с «Газпромом»
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Япония закупит беспилотники для патруля в Восточно-Китайском море
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Путешествия
Главные претензии россиян к отельным номерам назвали туроператоры
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Общество
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Политика
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В 2018-2019 ф. г. Пакистан занял за рубежом $9,85 млрд
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Аниту Цой увезли на скорой с фестиваля «Жара»
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Армия и оружие
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