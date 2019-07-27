Сборная России по пляжному футболу в последнем матче отборочного турнира чемпионата мира — 2019 обыграла Испанию и пробилась в финальную стадию мундиаля. В последней встрече квалификации отечественная команда сыграет с Италией. Также на первенство планеты впервые в истории попала Белоруссия.

Сборная России по пляжному футболу квалифицировалась на чемпионат мира

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