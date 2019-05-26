ЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею завоевала бронзу на чемпионате мираМИР 24 12:29

Россия
Чехия
3 – 2
победа по буллитам
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Матч за третье место, сегодня
Михаил Григоренко
13'
14'
Михал Ржепик
19'
Доминик Кубалик
Артём Анисимов
21'
Никита Гусев
65'
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Обладателями бронзовых медалей чемпионата мира по хоккею стала команда России, обыгравшая в матче за третье место сборную Чехии, передает «МИР 24». Первый период матча выиграли чехи. На 13-й минуте счет открыл Михаил Григоренко, но затем отличились Михаил Ржепик на 14-й и Доминик Кубалик на 19-й.
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