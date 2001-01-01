Российские хоккеисты выиграли бронзовые медали на чемпионате мираВ курсе.ру 13:02

За последние четыре года сборная России в третий раз выиграла бронзовые медали. 26 мая в Братиславе завершается чемпионат мира по хоккею. В матче за третье место на льду сражались сборная Чехии и национальная сборная России.

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Российские хоккеисты выиграли бронзовые медали на чемпионате мира

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