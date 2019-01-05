Хоккей

Сборная России по хоккею завоевала бронзу молодежного чемпионата мира
Вести.Ru
18:27

Россия
Швейцария
5 – 2
Матч завершён
Хоккей, Молодежный чемпионат мира
Матч за третье место, сегодня
Кирилл Слепец
5'
Никита Шашков
14'
25'
Валентин Нюссбаумер
Клим Костин
33'
36'
Янник Брюшвайле
Кирилл Слепец
47'
Кирилл Слепец
58'
Информация о матче: Чемпионат, Интерфакс
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Молодежная сборная России по хоккею завоевала бронзовые медали чемпионата мира, который проходил в канадских Виктории и Ванкувере. В матче за третье место мирового первенства российские хоккеисты одержали победу над сборной Швейцарии – 5:2.
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