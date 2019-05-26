ЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею завоевала бронзовые медали ЧМRT на русском 15:34

Россия
Чехия
3 – 2
победа по буллитам
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Матч за третье место, сегодня
Михаил Григоренко
13'
14'
Михал Ржепик
19'
Доминик Кубалик
Артём Анисимов
21'
Никита Гусев
65'
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Сборная России по хоккею стала обладательницей бронзовых медалей чемпионата мира в Словакии. В матче за третье место подопечные Ильи Воробьёва одержали верх над национальной командой Чехии со счётом 3:2.
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