ЧМ по хоккею
Сборная России по хоккею завоевала бронзовые медали ЧМRT на русском 15:34
Россия—
Чехия
3 – 2
победа по буллитам
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Матч за третье место, сегодня
Михаил Григоренко
|13'
|14'
Михал Ржепик
|19'
Доминик Кубалик
Артём Анисимов
|21'
Никита Гусев
|65'
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Сборная России по хоккею стала обладательницей бронзовых медалей чемпионата мира в Словакии. В матче за третье место подопечные Ильи Воробьёва одержали верх над национальной командой Чехии со счётом 3:2.
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