Сборная России по хоккею вышла в четвертьфинал чемпионата мираРБК 08:39

Матч чемпионата мира по хоккею между сборными России и Латвии завершился победой команды Ильи Воробьева со счетом 3:1. Встреча прошла на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе. Сборная Латвии вышла вперед на 11-й минуте, реализовав большинство при игре «четыре на три».

Сборная России по хоккею вышла в четвертьфинал чемпионата мира

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