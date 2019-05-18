ЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею вышла в четвертьфинал чемпионата мираРБК 08:39

Латвия
Россия
1 – 3
Матч завершён
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Группа B, сегодня
Оскарс Цибульскис
11'
21'
Дмитрий Орлов
24'
Никита Гусев
33'
Никита Кучеров
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Матч чемпионата мира по хоккею между сборными России и Латвии завершился победой команды Ильи Воробьева со счетом 3:1. Встреча прошла на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе. Сборная Латвии вышла вперед на 11-й минуте, реализовав большинство при игре «четыре на три».
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