ЧМ по хоккею

Сборная России победила команду Латвии на ЧМ-2019REGNUM 08:48

Латвия
Россия
1 – 3
Матч завершён
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Группа B, сегодня
Оскарс Цибульскис
11'
21'
Дмитрий Орлов
24'
Никита Гусев
33'
Никита Кучеров
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Мужская хоккейная сборная команда России обыграла команду Латвии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, проходящего в Словакии. Игра проходила на льду арены имени Ондрея Непелы в Братиславе и закончилась со счетом 3:1 в пользу сборной России.
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