Хоккей

Сборная России по хоккею разгромила Чехию в матче Кубка Первого канала
RT на русском
13:46

Во втором матче домашнего этапа Евротура сборная России по хоккею одержала разгромную победу над Чехией со счётом 7:2. Голевыми дублями в составе победителей отметились нападающие Андрей Локтионов и Андрей Кузьменко.
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