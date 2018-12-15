Хоккей
Сборная России по хоккею разгромила Чехию в матче Кубка Первого канала
Сборная России по хоккею разгромила Чехию в матче Кубка Первого каналаRT на русском13:46
Во втором матче домашнего этапа Евротура сборная России по хоккею одержала разгромную победу над Чехией со счётом 7:2. Голевыми дублями в составе победителей отметились нападающие Андрей Локтионов и Андрей Кузьменко.
RT на русском13:46
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