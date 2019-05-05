Сборная России по хоккею проиграла финнамРоссийская газета 10:33

Российские хоккеисты проиграли Финляндии (1:3) во второй встрече заключительного этапа Евротура сезона 2018/19, который проходит в чешском Брно. Финны продемонстрировали отличную реализацию большинства. Все три шайбы они забросили после того, как соперник оставался в меньшинстве.

Политика Архиепископ Америки Димитрий подал прошение об отставке Глава Греческой православной архиепископии Америки Димитрий подал прошение об отставке, сообщил Константинопольский патриархат.

Происшествия Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.

Общество Умер бывший мэр Краснодара Валерий Самойленко Умер бывший глава Краснодара Валерий Самойленко, стоявший во главе города в общей сложности 13 лет, сообщает пресс-служба мэрии.

Культура Путин наградил орденами работников культуры Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами работников культуры, среди них актер Сергей Гармаш, президент МХАТ имени Горького Татьяна Доронина, артисты цирка Аскольд и Эдгард Запашные.

Происшествия В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.

Шоу-бизнес У Елены Темниковой начались проблемы со здоровьем после детокса В какой-то момент кожа лица Темниковой резко ухудшилась, после долгих походов к косметологам и врачам выяснилось, что у девушки серьезные проблемы с щитовидной железой.

Шоу-бизнес Подписчики поспорили с Петросяном, будет ли в Сочи лучше, чем в Турции Многие попытались вернуть Евгения Вагановича в суровую реальность: из некоторых уголков нашей огромной страны добраться до курортов Турции и Египта гораздо дешевле, чем до Крыма или Сочи.

Шоу-бизнес 59-летняя Лариса Гузеева ответила на критику своей внешности Полтора месяца назад 59-летняя Лариса Гузеева удивила поклонников кардинальными переменами в имидже.

Авто Составлен топ-10 самых популярных российских авто с пробегом Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали самые популярные в России отечественные легковушки с пробегом.

Армия и оружие Боевики могут готовить наступление на сирийскую Хаму Центр по примирению в Сирии не исключает, что боевики создают на юге Идлибской зоны деэскалации ударную группировку для наступления на город Хама.

Армия и оружие Российский крейсер признали самым мощным в мире Американское издание признало российский атомный крейсер "Адмирал Нахимов" самым мощным кораблем в мире. Об этом сообщает Military Watch.

Общество На Красной площади проходит вторая ночная репетиция военного парада Вторая ночная репетиция парада Победы, в которой принимают участие пешие парадные расчёты и колонны военной техники, началась на Красной площади.

Космос Астрономы создали мозаику Вселенной из 265 тысяч галактик Американские астрономы благодаря работе с телескопом Hubble смогли обработать более 7,5 тысячи снимков части неба и составили из них «Книгу истории Вселенной».

Политика Американская делегация влюбилась в Крым Делегация, прибывшая в Крым из США, заявила, что влюблена в полуостров.

Здоровье В Нижнекамске скончался известный врач-аллерголог Рифкат Гатупов В Нижнекамске на 61-м году скончался главный специалист по аллергологии и иммунологии Управления здравоохранения по Нижнекамскому району Рифкат Гатупов.

Космос Япония к концу года объявит об участии в проекте NASA Lunar Gateway О решении по проекту Lunar Gateway Япония обещает сообщить к концу года. Предположительно, решение будет положительным.

Шоу-бизнес Анастасия Трегубова устроила для сына фотосессию в клинике В честь появления ребенка пара организовала фотосессию, потому что хотела запечатлеть момент появления малыша на свет.

Шоу-бизнес Звезда «Дома-2» Мария Кохно потеряла слух Серьезными неприятностями обернулся, казалось бы, обычный перелет одной из звезд скандального шоу «Дом-2» Марии Кохно из Симферополя в Москву.

Общество В Таиланде коронуют короля Раму Десятого Фактически Рама Десятый взошел на престол зимой 2016 года – после смерти его отца, который правил королевством 70 лет.

Космос В SpaceX назвали причину взрыва космического корабля Crew Dragon Представители американской компании SpaceX рассказали, что произошло с комическим кораблем Crew Dragon во время последних тестовых испытаний.

Политика США могут начать поставлять газ на Украину Украинский «Нафтогаз» ведет переговоры с США о поставках газа на Украину, заявил в интервью «Голосу Америки» глава компании Андрей Коболев.

Происшествия На дне Баренцева моря нашли советский боевой корабль "Специалистам Северного флота удалось идентифицировать подводный объект, находящийся на дне Баренцева моря неподалеку от острова Кильдин, как советский большой морской охотник БО-224 типа SC", — приводятся в сообщении слова командующего Севфлотом адмирала Николая Евменова.

Происшествия Руководитель штаба Навального в Петербурге подал заявление в СК на полицейских, сбивших его с ног на демонстрации Руководитель штаба Навального в Петербурге Александр Шуршев подал заявление в СК на полицейских, сбивших его с ног во время первомайской демонстрации.