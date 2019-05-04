Сборная России по хоккею проиграла финнамРоссийская газета 10:33

Российские хоккеисты проиграли Финляндии (1:3) во второй встрече заключительного этапа Евротура сезона 2018/19, который проходит в чешском Брно. Финны продемонстрировали отличную реализацию большинства. Все три шайбы они забросили после того, как соперник оставался в меньшинстве.

Происшествия Силовики продолжили рейды у мечети «Тангим» в Махачкале Как писал "Кавказский узел", верующие, посещающие мечеть "Тангим" в Махачкале, жаловались на регулярные пятничные рейды силовиков.

Происшествия Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.

Происшествия В Иране приговорили брата президента страны к тюремному заключению Брат президента Ирана Хасана Роухани Хуссейн Ферейдун, арестованный в 2017 году по обвинению в финансовых преступлениях, в субботу был приговорен к тюремному заключению, сообщает агентство ISNA.

Происшествия На дне Баренцева моря нашли советский боевой корабль "Специалистам Северного флота удалось идентифицировать подводный объект, находящийся на дне Баренцева моря неподалеку от острова Кильдин, как советский большой морской охотник БО-224 типа SC", — приводятся в сообщении слова командующего Севфлотом адмирала Николая Евменова.

Политика Гуайдо признал неудачу попытки свержения Мадуро Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо признал, что попытка свергнуть президента страны Николаса Мадуро потерпела неудачу из-за недостаточной поддержки со стороны венесуэльских военных и не исключил того, что согласился бы на предложение со стороны США о начале иностранной военной интервенции в Венесуэлу, если бы оно поступило.

Шоу-бизнес Наталья Рудова поддержала Седокову снимком в купальнике Актриса Наталья Рудова решила поддержать коллегу и разместила в своем Instagram снимок в купальнике.

Армия и оружие В Афганистане ликвидировали местного главаря боевиков ИГ В Афганистане ночью 4 мая ликвидировали главаря боевиков группировки ИГ (запрещена в РФ), руководившего деятельностью террористов на севере страны и в Центральной Азии.

Футбол Азмун — о праздновании чемпионства: боялся, что наш самолёт упадёт Нападающий «Зенита» Сердар Азмун на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео, на котором команда в самолёте празднует чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

Авто Renault Duster возглавил ТОП лучших авто для дачников Российские эксперты составили рейтинг самых популярных автомобилей, которыми пользуются отечественные дачники.

Шоу-бизнес Финалист «Голос. Дети» поделился мнением о победе дочки Алсу Как рассказал Ержан, за время проекта он сдружился с Иваном Стариковым, Исламом Балкоевым, Микеллой Абрамовой, Нино Чеснер, Робертом Багратяном и Михаилом Григоряном.

Политика Владимир Зеленский считает оптимальной датой своей инаугурации 19 мая В своем письме избранный президентом Украины Зеленский сообщает, что настаивал на этой дате и в ходе сегодняшней встречи с лидерами парламентских фракций.

Технологии Meizu будет жить: компания получила деньги от китайского правительства Китайская компания Meizu подтвердила, что получила дополнительное финансирование от муниципального фонда Чжухай.

Общество В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка» В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая.

Политика Трамп после разговора с Путиным оценил потенциал отношений с Россией Президент США Дональд Трамп в своем Twitter оценил прошедший накануне телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.

Армия и оружие Турецкая газета объяснила страх США перед российскими С-400 в Турции США опасаются того, что Турция станет вести более самостоятельную и активную политику на Ближнем Востоке, когда получит российские комплексы противовоздушной обороны С-400.

Политика Медведчук заявил, что Зеленский должен наладить отношения с Россией Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что избранный президент страны должен наладить отношения с Россией.

Происшествия В Челябинской области произошло массовое убийство В городе Нязепетровск Челябинской области четверо взрослых и четырехлетний ребенок найдены мертвыми, сообщает региональное управление СК России.

Политика СМИ узнали причину отставки министра обороны Британии Главу министерства обороны Великобритании Гэвина Уильямсона могли уволить из-за его высказываний о болезни премьер-министра Терезы Мэй и стремления направить британские войска для участия в военном вмешательстве за рубежом, сообщает издание Sunday Times со ссылкой на источники.

Происшествия Подросток заступился за женщину в магазине и был избит Сообщалось, что подростка избили неизвестные после того, как он вступился за женщину. Полиция ведет розыск участников конфликта.

Политика Зеленский пообещал ответить на паспортизацию Донбасса Избранный украинский президент Владимир Зеленский заявил, что у него есть некоторые предложения для Верховной Рады относительно ответных действий на решение России об упрощенном порядке выдачи российских паспортов отдельным жителям Украины.

Космос Учёные увидели поглощение нейтронной звезды чёрной дырой Американские и европейские учёные смогли наблюдать следы слияния нейтронной звезды и чёрной дыры с помощью детекторов гравитационных волн LIGO.

Хоккей Чехия обыграла действующего чемпиона мира на этапе Евротура Сборная Чехии переиграла команду Швеции на этапе Евротура, проходившего в Брно.

Шоу-бизнес Жанна Фриске перед смертью пыталась скрыть беременность Ранее в Сети появились свежие фотографии сына певицы Жанна Фриске и телеведущего Дмитрия Шепелева, который занимается воспитанием мальчика после смерти матери.