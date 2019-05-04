Хоккей
Сборная России по хоккею проиграла финнамРоссийская газета 10:33
Чехия—
Швеция
3 – 0
Матч завершён
Хоккей, Хоккейные игры Карлсон
Групповой этап, сегодня
Дмитрий Яшкин
|8'
Ондржей Палат
|58'
Якуб Ворачек
|59'
Российские хоккеисты проиграли Финляндии (1:3) во второй встрече заключительного этапа Евротура сезона 2018/19, который проходит в чешском Брно. Финны продемонстрировали отличную реализацию большинства. Все три шайбы они забросили после того, как соперник оставался в меньшинстве.
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