Сборная России по хоккею одержала самую крупную победу в своей историиГазета.Ru 03:46

Отличился даже нападающий Александр Овечкин, которому до этого не удавалось забить на турнире. Эта победа переписала историю "Красной машины", став крупнейшей для российский команды за все время ее существования. В Словакии продолжается чемпионат мира по хоккею.

Сборная России по хоккею одержала самую крупную победу в своей истории

Музыка «Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети» «Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.

Происшествия На Ставрополье в ДТП с восемью машинами погибли два человека В результате аварии погибли два человека, сообщили в четверг в краевом управлении ГИБДД.

Общество Песков: в сквере Екатеринбурга планируют построить только храм В Кремле обратили внимание на большой объем ложных слухов, связанных со строительством храма в сквере Екатеринбурга.

Общество YouTube отказался выдать «золотую кнопку» RT на русском Стоит отметить, что в 2014 году YouTube-канал «RT на русском» набрал 100 тыс. подписчиков, и тогда видеохостинг отправил редакции «серебряную кнопку».

Происшествия Две россиянки пострадали в результате авианалета в Йемене В числе раненных в результате авиаударов арабской коалиции по Йемену фигурируют две россиянки, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на йеменское министерство здравоохранения.

Космос Китайский луноход исследовал мантию на обратной стороне Луны Ученые представили результаты анализа проб, собранные на обратной стороне Луны китайским луноходом «Юйту-2», сообщает журнал Nature.

Политика В Росгвардии оценили слухи вокруг протестов в Екатеринбурге Представитель Росгвардии Валерий Грибакин прокомментировал слухи вокруг акций протеста в Екатеринбурге.

Общество Суд взыскал с «Уральских пельменей» 813 тысяч рублей По информации официального представителя Нетиевского Ольги Куликовой, суд решил взыскать с коллектива 813 тысяч рублей в качестве судебных издержек.

Политика Мэр Нью-Йорка намерен участвовать в президентских выборах в США Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио заявил, что намерен участвовать в президентских выборах в 2020 году в США.

Происшествия Обвиняемого в угоне самолета Сургут-Москва направили в психбольницу Жителя Югры, обвиняемого в попытке угона пассажирского самолета, переводят в психиатрическую клинику.

Происшествия Маршрутка с пассажирами влетела в дерево в Горелово Днём в четверг 16 мая в Горелово произошло ДТП с участием маршрутного автобуса - маршрутка с пассажирами влетела в дерево.

Политика Климкин отменил поездку на заседание СЕ из-за решения по России Глава МИД Украины Павел Климкин не поедет на министерское заседание Совета Европы в Хельсинки из-за решения по России, сообщил украинский постпред в организации Дмитрий Кулеба.

Футбол «Арсенал» раскритиковал UEFA за проведение финала Лиги Европы в Баку Лондонский «Арсенал» на официальном сайте опубликовал заявление относительно организации финала Лиги Европы в Баку.

Транспорт Система «Платон» собрала с большегрузов более 73 млрд рублей В дорожный фонд России через систему «Платон» с начала работы проекта собрано 73,7 млрд рублей, сообщает агентство «Москва».

Футбол Мирзов: потасовки с моим участием после матча с «Уралом» не было Полузащитник тульского "Арсенала" Резиуан Мирзов заявил РИА Новости, что никаких потасовок после ответного матча 1/2 финала Кубка России против екатеринбургского "Урала" с его участием не было.

Политика В команде Зеленского прокомментировали назначение даты его инаугурации Назначением инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского на 20 мая депутаты Верховной рады решили «насолить украинскому народу», который ждёт его скорейшего вступления в должность.

Политика Назначена дата встречи Помпео и Меркель Госсекретарь США Майк Помпео отправится с визитом в Берлин 31 мая, где у него пройдет встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Происшествия За три дня протеста в Екатеринбурге задержали 96 человек Полицейские за три дня акции протеста, начавшей из-за строительства храма в сквере Екатеринбурга, задержали 96 человек, протоколы составлены на 98.

Финансы ЦБ и АСВ предложили повысить предел страхования вкладов Банк России и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) считают оптимальным увеличение предела страхования вкладов до 10 миллионов рублей.

Наука Стало известно, какие пары чаще занимаются сексом В эксперименте участвовало 92 пары, которые занимаются сексом. Диапазон контактов у пар составлял от месяца до десятка лет.

Происшествия Мотузная потребовала миллион за дело о картинках во «ВКонтакте» Мария Мотузная потребовала выплатить ей компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей за незаконное уголовное преследование по делу об экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за картинок во «ВКонтакте».