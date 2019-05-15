ЧМ по хоккею
Сборная России по хоккею одержала самую крупную победу в своей историиГазета.Ru 03:46
Россия—
Италия
10 – 0
Матч завершён
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Группа B, вчера
Никита Зайцев
|1'
Динар Хафизуллин
|9'
Евгений Кузнецов
|14'
Александр Овечкин
|17'
Евгений Кузнецов
|21'
Илья Ковальчук
|27'
Евгений Дадонов
|34'
Михаил Григоренко
|37'
Никита Кучеров
|45'
Евгений Дадонов
|46'
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Отличился даже нападающий Александр Овечкин, которому до этого не удавалось забить на турнире. Эта победа переписала историю "Красной машины", став крупнейшей для российский команды за все время ее существования. В Словакии продолжается чемпионат мира по хоккею.
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Супергол Овечкина и новая драма Словакии. Очень крутой день на ЧМ-2019! (видео)
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