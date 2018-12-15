Хоккей

Сборная России по хоккею обыграла чехов в матче Кубка «Первого канала»
Газета.Ru
11:19

"Газета.Ru" рассказывает об очередной победе подопечных Ильи Воробьева, добытой на "Арене ЦСКА" в Москве. Сборная России во втором матче Кубка Первого канала обыграла команду Чехии со счетом 7:2. Дублями отметились форварды Андрей Кузьменко и Андрей Локтионов.
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