Хоккей

Сборная России по хоккею обыграла Чехию в матче ЕвротураRT на русском 11:05

Россия
Чехия
3 – 1
Матч завершён
Хоккей, Хоккейные игры Бейер
Групповой этап, сегодня
29'
Томаш Зогорна
Андрей Кузьменко
35'
Андрей Кузьменко
40'
Александр Кадейкин
54'
Информация о матче: LiveResult.Ru, Интерфакс
Швеция
4 – 2
Россия
3-й период
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В заключительном матче третьего этапа Евротура сборная России по хоккею одержала победу над командой Чехии со счётом 3:1. Пропустив первыми, подопечные Ильи Воробьёва сумели переломить ход встречи благодаря двум шайбам нападающего Андрея Кузьменко.
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