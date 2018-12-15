Спорт

Сборная России по гандболу узнала финального соперника
Газета.Ru
17:02

Женская сборная России по гандболу узнала соперника, с которым сразится в финальном поединке чемпионата Европы, сообщает "Советский спорт". Россия сыграет в финале с командой Франции, которая обыграла сборную Голландии в матче полуфинала со счетом 27:21.
Газета.Ru17:02

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