Сборная России по футболу вылетела в СаранскPravda.Ru 10:35

Сборная России по футболу отправилась в Саранск, где 8 июня сыграет против "Сан-Марино". Команда вылетела самолетом из Москвы. В составе сборной России к матчам с Сан-Марино и Кипром готовятся 28 футболистов.

Сборная России по футболу вылетела в Саранск

Гаджеты Стартовал прием предзаказов на OPPO Reno 10x Zoom Китайский бренд OPPO объявил о начале приема предварительных заказов на новинку смартфона Reno 10x Zoom, который получил уникальные характеристики.

Кино Умер русско-американский актер Александр Кузнецов Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.

Происшествия В ДТП с туристическим автобусом в Дубае погибли 15 человек В результате крупного ДТП с участием туристического автобуса в Дубае погибли 15 человек, ещё пять получили ранения.

Политика Топилин назвал регионы с самым бедным населением По словам главы Минтруда Максима Топилина, за чертой бедности в РФ живут 20 млн человек.

Происшествия Задержан организатор убийства Шабтая Калмановича Сотрудники правоохранительных органов задержали организатора убийства бизнесмена Шабтая Калмановича.

Происшествия Потопивший судно в Будапеште украинец оказался участником еще одной аварии Капитан судна, которое столкнулось с прогулочным катером на Дунае в Будапеште 30 мая, недавно уже попадал в аварию.

Энергетика «Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.

Общество Бари Алибасова ввели в состояние медикаментозного сна Продюсер Бари Алибасов введён в состояние медикаментозного сна. Об этом в беседе с Интерфаксом сообщил его PR-директор Вадим Горжанкин.

Экономика Число закрывшихся предприятий в РФ вдвое превысило число открывшихся В России число закрывшихся предприятий в РФ в два раза превысило число открывшихся.

Происшествия При взрыве в аэропорту в Нью-Мексико пострадали 12 человек По меньшей мере 12 человек пострадали в результате взрыва в среду в аэропорту в штате Нью-Мексико, двое из них госпитализированы.

Авто Jaguar выпустил мощный седан XE SV Project 8 Touring Напомним, в 2017 году на трековом Jaguar XE SV Project 8 на трассе Нюрбургринга был установлен рекорд круга среди машин с четырьмя дверьми.

Шоу-бизнес 13-летняя дочь Анджелины Джоли начала принимать гормоны для смены пола 13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло давно уже просит себя называть Джоном и одевается как мальчик.

Политика Мэй назвала условие потепления отношений Москвы и Лондона Ранее на встрече с представителями ведущих информационных агентств Владимир Путин призвал перевернуть "связанную со шпионами, с покушениями" страницу в отношениях Лондона и Москвы.

Общество ЕС утвердил условия получения долгосрочных шенгенских мультивиз Совет ЕС одобрил поправки к визовому кодексу, определяющие условия получения многократных шенгенских виз на год, два года и пять лет.

Происшествия В Элисте полицейские убили женщину и спрятали тело в трубу Следственный комитет возбудил дело после убийства женщины в Элисте, сообщается на сайте ведомства.

Шоу-бизнес Андрей Малахов рассказал о тайной любви покойного актера Алексея Булдакова Женщина согласилась прийти в студию программы Андрея Малахова «Прямой эфир» и откровенно рассказать об отношениях с Алексеем Булдаковым.

Игры Destiny 2 появится в Steam и станет условно-бесплатной Портал Engadget преждевременно опубликовал материалы (их уже удалили) о дальнейшем развитии Destiny 2. Оказалось, что игра появится в Steam, да ещё и станет условно-бесплатной.

Политика Националисты забросали дом Порошенко файерами Националисты забросали имение экс-президента Украины Петра Порошенко файерами, сообщает Strana.ua.

Наука Популярность полового размножения объяснили защитой от рака Эволюционные биологи выдвинули новую гипотезу, объясняющую такую широкую распространенность полового размножения среди эукариот.

Общество Роспотребнадзор назвал число российских детей, посещающих «Макдоналдс» Главный санитарный врач, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на сети ресторанов «Макдоналдс» лежит большая социальная ответственность.

Экономика Россиянок поддержат за рождение первенца Правительство России приступило к разработке мер для стимулирования женщин к рождению первого ребенка в семье.

Путешествия Жители и гости Подмосковья смогут проехать по маршруту императоров Губернатор Андрей Воробьев подписал на ПМЭФ-2019 соглашение о реализации межрегионального проекта "Государева дорога", который свяжет исторические места Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей.

Происшествия Мосгорсуд предупредил о новом виде мошенничества «Получение потерпевшим присужденных на основании приговора суда денежных сумм не требует каких-либо дополнительных денежных переводов со стороны потерпевших», — разъяснили в судебной инстанции, призвав граждан быть бдительными.

Политика В Совфеде оценили слова экс-министра Украины об обмане Москвы Киевом Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко о том, что отношения между Москвой и Киевом осложнились из-за украинской стороны, которая «кидала и обманывала» Россию.