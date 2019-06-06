Футбол

Сборная России по футболу вылетела в СаранскPravda.Ru 10:35

Россия — Сан-Марино
8 июня
в 12:00
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Саранск, Мордовия Арена
Сборная России по футболу отправилась в Саранск, где 8 июня сыграет против "Сан-Марино". Команда вылетела самолетом из Москвы. В составе сборной России к матчам с Сан-Марино и Кипром готовятся 28 футболистов.
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