Футбол
Сборная России по футболу в контрольном матче разгромила «Чертаново»ТАСС 11:24
Сборная России в контрольном матче со счетом 6:0 победила московский клуб "Чертаново", выступающий в Олимп - Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
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