Сборная России по футболу в контрольном матче разгромила «Чертаново»ТАСС 11:24

Сборная России в контрольном матче со счетом 6:0 победила московский клуб "Чертаново", выступающий в Олимп - Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

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Сборная России по футболу в контрольном матче разгромила «Чертаново»

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