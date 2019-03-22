Футбол

Сборная России по футболу уступила Бельгии со счётом 3:1СоцИнформБюро вчера в 17:37

Бельгия — Россия
3 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион короля Бодуэна
Юри Тилеманс
14′
16′
Денис Черышев
19′
Александр Головин
26′
Далер Кузяев
Антон Миранчук
Эден Азар
45′
64′
Денис Черышев
Федор Чалов
77′
Артем Дзюба
Федор Смолов
Торган Азар
Насер Шадли
84′
Эден Азар
88′
Дрис Мертенс
90′
90′
Александр Головин
Для футбольных сборных начался отборочный турнир на Чемпионат Европы 2020. Сборная России свой первый матч сыграла на выезде против Бельгии. Закончился он поражением, а Александр Головин пропустит следующий матч.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сборная Черчесова: шампанское превратилось в уксус

Советский спорт09:00

Сборная России по футболу уступила Бельгии со счётом 3:1

СоцИнформБюровчера в 17:37

Сборная России проиграла в стартовом матче отборочного турнира чемпионата Европы команде Бельгии

Эхо Москвы03:06

Плевать на удаление Головина. Дайте 11 Ахметовых, и Черчесов выиграет Евро

Спорт день за днем04:33

Без мяча Россия снова была хороша, в атаке ничего не получилось. Черчесову нужен месяц со сборной на подготовку

Sports.ru03:00

Команда Черчесова начала с поражения и потеряла Головина, который не сыграет с Казахстаном

Спорт уик-эндвчера в 23:21

Сборная России готовится к следующему матчу отборочного тура Евро-2020

Телеканал Санкт-Петербург06:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 13:04, Ашберн
Спорт

Загитова победила на чемпионате мира по фигурному катанию

Обновлено в 08:35
Происшествия

Отправленный под домашний арест москвич пропил надетый на него браслет

Житель Зеленограда продал электронный браслет, который надели на него после избрания судом меры пресечения в виде домашнего ареста.
Обновлено в 10:09
Происшествия

Момент крушения парома в Ираке попал на видео

Камера наблюдения засняла крушение парома на реке Тигр недалеко от иракского Мосула. Погибли по меньшей мере 93 человека.
Обновлено в 05:29
Политика

США расширили санкции в отношении Ирана

Власти США приняли решение ввести санкции в отношении еще 14 физических лиц и 17 организаций в Иране, причастных, по мнению Вашингтона, к ядерным разработкам Тегерана.
Обновлено в 09:48
Происшествия

В Москве грузовик с землей раздавил такси

На юго-западе Москвы грузовик с землей опрокинулся на такси.
Обновлено в 06:04
Здоровье

Строительство новой поликлиники на севере Тамбова обойдется в 1,6 млрд рублей

«В этом году начнется первый этап – закладка фундамента», — поделился Габуев. Новая поликлиника обойдётся в 1,6 млрд рублей.
Обновлено в 12:07
Экономика

Банки начали блокировать счета самозанятых россиян

Российские банки начали блокировать операции и счета самозанятых россиян, так как не знают, как с ними работать.
Обновлено в 09:15
Политика

В ООН озвучат отношение к заявке России по расширению шельфа в Арктике

Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Денис Храмов в комментарии изданию «РИА Новости» сообщил, что комиссия ООН определила свое отношение к заявке России по расширению шельфа в Арктике.
Обновлено вчера в 20:24
Шоу-бизнес

Леди Гага начала отношения со звездой Marvel Джереми Реннером

Леди Гага достаточно много времени проводит в компании звезды Marvel Джереми Реннера.
Обновлено в 12:00
Политика

Зачем Медведев встретился с украинскими политиками Медведчуком и Бойко

Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко, которого часто обвиняют в пророссийских взглядах, прибыл в Москву, где встретился с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 12:54
Авто

Марка Skoda отчиталась и поделилась планами на год

Продажи бьют рекорды пятый год подряд, за 2018-й по всему миру реализовано 1 253 700 автомобилей (+4,4%), причём в России самый большой рост (+30,7%), а в Европе и Китае одинаковый (+4,9%). Однако без проблем тоже не обошлось.
Обновлено в 12:47
Армия и оружие

ДНР: ВСУ за неделю почти 70 раз нарушили режим прекращения огня

Вооружённые силы Украины за неделю 68 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе.
Обновлено в 10:51
Авто

Кроссовер FAW Besturn X40 будет выпускаться на «Автоторе»

Серийное производство нового кроссовера FAW Besturn X40 наладят на калининградском заводе «Автотор».
Обновлено вчера в 09:37
Экономика

Thomas Cook объявил о покупке российского туроператора «Библио-Глобус»

Обновлено в 09:47
Культура

Костюмы супергероев из сериалов Marvel выставят на аукцион

Американская компания Marvel Entertainment выставит на аукцион костюмы и реквизит из сериалов про супергероев.
Обновлено в 11:56
Происшествия

СК предъявил обвинения по делу о незаконных полетах на бизнес-джетах

12 марта стало известно, что СК изъял четыре бизнес-джета по делу об уклонении от таможенных платежей, на следующий день фигурантов дела отправили под домашний арест.
Обновлено в 12:17
Политика

Скабеева представила себя кандидатом в президенты Украины

Обновлено в 07:54
Культура

«Деньги на фильм мне дали питерские бандиты»

Из России в США на прошлой неделе вместе с супругой актрисой Людмилой Самохваловой уехал известный кинорежиссер, автор культовых фильмов «Праздник Нептуна», «Фонтан» и «Окно в Париж» Юрий Мамин.
Обновлено вчера в 09:05
Происшествия

Вице-мэра Майкопа задержали за взятку

Заместитель главы администрации Майкопа задержан и помещен в изолятор за взятку, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по Республике Адыгея.
Обновлено в 12:45
Происшествия

В Ленобласти машинист поезда спас привязанную к рельсам собаку

В Ленобласти кто-то привязал собаку к рельсам, по которым ходят поезда.
Обновлено в 05:00
Экономика

Росстат: уровень бедности в России упал до рекорда

Как сообщает Росстат, показатель бедности в РФ по результатам прошлого года сократился до 12,9%. Отмечается, что это самый низкий уровень с 2014 года.
Обновлено в 11:31
Политика

Мэй вынудили ужинать отдельно от лидеров ЕС

Премьер-министру Великобритании Терезе Мэй пришлось ужинать отдельно после переговоров с лидерами стран Евросоюза о сроках выхода Великобритании из ЕС.
Обновлено в 11:30
Армия и оружие

США объявили об избавлении Сирии от ИГ

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России) больше не контролирует территории в Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.
Обновлено в 12:14
Спорт

Йоханнес Бе выиграл спринт Холменколлена, Логинов – в Топ-10

В норвежском Холменколлене продолжается заключительный этап Кубка мира по биатлону.
Обновлено в 12:48
Происшествия

Утрехтский стрелок признал вину

Устроивший стрельбу в Утрехте мужчина признал вину, передает ТАСС со ссылкой на прокуратура Нидерландов.
Обновлено в 10:55
Авто

Jaguar Land Rover добился запрета продаж «клона» Range Rover Evoque

Напомним, что компания Jiangling Motor Holding представила «клона» британского кроссовера Range Rover Evoque - Landwind X7.Автомобиль был выпущен еще в 2014 году и с тех пор ведутся судебные тяжбы между концерном Jaguar Land Rover и китайскими автопроизводителями.
Обновлено в 11:19
Общество

«Мисс Москву» лишили титула впервые в истории конкурса

Впервые победительница конкурса красоты "Мисс Москва" 2018 года Алеся Семеренко лишена титула и короны.
Обновлено вчера в 11:50
Шоу-бизнес

Юлию Началову проводили в последний путь аплодисментами

Гроб с телом певицы вынесли из здания под аплодисменты собравшихся на церемонию. Проститься с артисткой пришли ее родные и близкие.
Обновлено вчера в 08:04
Наука

Медведи скорчили друг другу рожи

Обновлено в 06:54
Политика

В Кремле прокомментировали заявление Трампа о Голанских высотах

В Кремле негативно оценили заявление Дональда Трампа по Голанским высотам.
Обновлено в 05:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Денис Дмитриевич Черышев
Российский футболист
Российский и испанский футболист, крайний полузащитник испанского клуба «Валенсия» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное