Футбол
Сборная России по футболу тренируется в полном составе в НовогорскеРИА Новости вчера в 04:40
Сборная России по футболу тренируется в полном составе в преддверии отборочных матчей чемпионата Европы-2020. Сбор национальной команды проходит на базе в Новогорске.
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Политика
Трамп посоветовал Лондону не платить за Brexit
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил Великобритании не платить 50 миллиардов долларов за выход из состава Евросоюза в случае отказа со стороны Брюсселя принимать условия Лондона.
Обновлено в 08:57
Происшествия
Boeing выявила дефектные детали в самолётах 737 MAX и 737 NG
Американская компания Boeing обнаружила в десятках самолётов моделей 737 NG и 737 MAX рельсы отклоняемых предкрылков, которые могли быть произведены не должным образом.
Обновлено в 17:12
Кино
Кинопрокат в России возглавил мультфильм про домашних животных
Обновлено в 18:44
Экономика
Миллиардер решил купить 25% от всех Bitcoin. Монета должна подорожать
Неизвестный инвестор планирует приобрести 25% от всей эмиссии Bitcoin, пишет Forbes.
Обновлено 31 мая в 07:05
Интернет
Сервисы Google работают некорректно почти по всему миру
Сервисы Google Cloud, YouTube и G Suite почти по всему миру работают некорректно.
Обновлено в 18:54
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Максим Виторган вместе отдыхают на Кипре
Уже сегодня утром, несмотря на тщательную конспирацию Собчак, внимательные поклонники заметили, как Виторган и экс-супруга вместе принимают солнечные ванны.
Обновлено в 12:00
Общество
Рестораторы предложили отменить СанПиН для заведений общепита
Федерация рестораторов и отельеров России и общественная организация «Опора России» подготовили и направили в Роспотребнадзор «Концепцию санитарно-эпидемиологического надзора деятельности предприятий ресторанной сферы».
Обновлено в 12:59
Общество
Владимирским ученикам помогут выбрать будущую профессию
В Коврове и Кольчугино после обеда учится каждый третий ребенок, в Собинке и Петушинском районе ситуация немногим лучше.
Обновлено в 18:00
Единоборства
Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа
Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:33
Армия и оружие
Военный аэродром в Сирии подвергся ракетной атаке
Военный аэродром T4 в провинции Хомс на северо-западе Сирии подвергся в ночь на понедельник ракетной атаке, об этом сообщает сирийское государственное телевидение.
Обновлено в 17:12
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Александр Задойнов задолжал 400 тысяч рублей алиментов
В результате Задойнов задолжал внушительную сумму — 400 тысяч рублей алиментов.
Обновлено в 14:31
Происшествия
Круизный лайнер столкнулся с катером в Венеции
Круизный лайнер MSC Opera столкнулся у пристани Сан-Базилио в венецианском канале Джудекка с небольшим прогулочным катером, на борту которого находились 130 пассажиров.
Обновлено в 11:41
Политика
Максакова назвала имя убийцы Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 11:12
Общество
Начальника орловской колонии уволят после банкета для заключенных
Ранее издание «Орловские новости» опубликовало видео из исправительной колонии № 2 города Ливны, на котором видно, как заключенные праздную Пасху.
Обновлено в 13:20
Происшествия
Раскрыты подробности отношений экс-главы Раменского района с убитой любовницей
Задержанный по подозрению в убийстве любовницы экс-глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков опасался, что его роман может привести к окончательному расставанию с супругой.
Обновлено в 12:30
Игры
Илон Маск заявил, что владельцы Tesla скоро смогут сыграть в Cuphead
Глава автомобилестроительного концерна Tesla Илон Маск заявил, что владельцы его электрокаров в скором времени смогут поиграть в Cuphead — игровой хит 2017 года, получивший известность за свою повсеместную сложность.
Обновлено в 11:32
Происшествия
AP: 13 человек погибли при взрыве заминированной машины в Сирии
Число погибших в результате взрыва заминированного автомобиля на северо-западе Сирии составило не менее 13 человек.
Обновлено в 16:14
Политика
Суд ООН проведет слушания по иску Украины к России
Международный суд ООН с 3 по 7 июня намерен провести слушания по иску Украины к России в рамках международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.
Обновлено в 18:17
Экономика
Фильтруй мусор: в РФ могут ввести экосбор с производителей сигарет
С заботой об экологии Письмо с предложением взимать экологический сбор с производителей сигарет "Трезвая Россия" направила главе Минприроды Дмитрию Кобылкину и главе Минздрава Веронике Скворцовой 28 мая.
Обновлено в 17:02
Происшествия
Полиция в Чите разыскивает автора оскорбительного граффити о Путине
В Чите полиция разыскивает автора граффити, который оставил оскорбительную надпись про президента России Владимира Путина на площади Революции в центре города.
Обновлено в 11:02
Общество
Более 140 участников удалили с ЕГЭ за нарушения
Из-за нарушений, допущенных на первых экзаменах, с ЕГЭ удалили 141 участника. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает Рособрнадзор.
Обновлено в 10:12
Армия и оружие
Сухопутные войска получат 2,5 тысячи новых образцов вооружения
Более 2,5 тысячи новых основных образцов вооружения, военной и спецтехники будет направлено в сухопутные войска в 2019 году.
Обновлено в 19:00
Здоровье
Названа необходимая для долгой жизни продолжительность отдыха
Ученые выяснили, что людям, которые желают прожить долгую жизнь и сохранить здоровье до старости, требуется отдыхать как минимум три недели в году.
Обновлено в 05:19
Общество
РПЦ опровергла сообщение о пропаже останков детей Николая II
Обновлено в 12:08
Общество
Гороскоп на 3 июня: Козерогов ждут новые перспективы, а Рыб – обустройство дома
РЫБЫ (Pisces, 20.II–20.III) Есть большая вероятность того, что Рыбы захотят заняться обустройством своего дома или другого личного пространства: машины, дачи, рабочего места.
Обновлено в 12:22
Кино
Осипов вручил два специальных приза на кинофестивале в Чите
Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов 2 июня на закрытии Забайкальского международного кинофестиваля вручил специальные призы.
Обновлено в 05:52