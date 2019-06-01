Сборная России по футболу тренируется в полном составе в НовогорскеРИА Новости вчера в 04:40

Сборная России по футболу тренируется в полном составе в преддверии отборочных матчей чемпионата Европы-2020. Сбор национальной команды проходит на базе в Новогорске.

Сборная России по футболу тренируется в полном составе в Новогорске

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