Футбол
Сборная России по футболу стартует в отборочном цикле ЧЕ-2020Sport.ru 18:43
В четверг, 21 марта, сборная России по футболу официально начинает свой поход за Кубком Европы 2020 . Наша команда сыграет с бельгийцами, это будет первый серьёзный экзамен для команды Черчесова после ЧМ-2018.
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 21:23, Ашберн
Экономика
Альфа-банк потребовал 33,6 млрд рублей с экс-министра Абызова
Альфа-банк и кипрская Redeliaco Holdings Ltd, кредиторы обанкротившейся инжиниринговой компании «Группа E4», требуют привлечь к солидарной ответственности на 33,6 млрд рублей экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова и двух других лиц, контролировавших компанию — бывшего президента «Группы E4» Андрея Малышева и экс-супругу Абызова Екатерину Сиротенко, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 14:17
Общество
Британский рабочий выиграл в лотерею $94 млн
Житель Великобритании Эд Гудчайлд выиграл в лотерею EuroMillions около $94 млн (£71 млн), сорвав джекпот.
Обновлено в 15:50
Экономика
Центр Хруничева намерен избавиться от долгов в 2021–2022 годах
В настоящий момент предприятие наверстывает выполнение просроченных контрактов.
Обновлено в 18:40
Авто
Nissan Terrano получил системы Apple CarPlay и Android Auto
Обновлено в 10:30
Космос
В Амурской области подобрали новый район для падения частей ракет
Новый район для падения ступеней ракет-носителей определили в связи с будущими стартами с космодрома Восточный, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:36
Космос
В NASA рассказали о поверхности астероида Бенну
Обновлено в 01:21
Спорт
Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию
Короткий прокат у женщин на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме завершился победой действующей олимпийской чемпионки россиянки Алина Загитовой.
Обновлено в 07:59
Происшествия
Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее
В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено в 17:57
Культура
Опубликована программа IV Московского культурного форума
Программа IV Московского культурного форума опубликована на сайте мэра Москвы.
Обновлено в 10:33
Общество
Владивосток ждет максимальное усиление снегопада
В ночь на четверг осадки в виде мокрого снега шли с интенсивностью 0,5 мм за три часа, начиная с 9 утра, по данным ресурса windy.com, интенсивность осадков увеличится в 6 раз, до 3 сантиметров снега за 3 часа.
Обновлено в 19:13
Шоу-бизнес
Беркова рассказала о своем состоянии после госпитализации
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова рассказала о своем самочувствии после госпитализации.
Обновлено в 20:24
Хоккей
Ковальчук назвал фаворитов в борьбе за Кубок Гагарина
Наибольшие шансы завоевать Кубок Гагарина имеют «Авангард», СКА и ЦСКА.
Обновлено в 18:57
Политика
Москалькова сообщила о переводе Вышинского в хорошую камеру
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского перевели в соответствующую международным правилам камеру.
Обновлено в 19:09
Экономика
Росстат зафиксировал замедление роста зарплат в феврале
Рост среднемесячной реальной зарплаты в России в феврале замедлился до 0,7% в годовом выражении.
Обновлено в 13:42
Шоу-бизнес
Врач Началовой: «Юля больше месяца не обращалась к врачам»
Обновлено в 18:22
Здоровье
Профессор ИГМУ назвал места около Иркутска, где больше всего клещей
Президент ассоциации инфекционистов и госпитальных эпидемиологов Иркутской области, профессор Иркутского государственного медицинского университета (ИГМУ) Курбан Аитов назвал несколько мест вокруг Иркутска, где больше всего клещей, сообщала 20 марта газета «Областная».
Обновлено в 21:05
Общество
Лишняя тысяча многоквартирных домов откуда-то взялась в плане капремонта до 2025 года на Сахалине
Как рассказал заместитель председателя правительства области Владимир Сидоренко, в этом году план по капремонту (600 домов и 200 дворов) будет выполнен.
Обновлено в 19:22
Шоу-бизнес
Ваенга отменила концерты из-за болезни
Певица Елена Ваенга отменила концерты из-за болезни. Об этом она сообщила в Instagram.
Обновлено в 07:23
Общество
Адвокат Варвары Карауловой попросил освободить ее по УДО
Адвокат Сергей Бадамшин попросил об условно-досрочном освобождении студентки Варвары Карауловой (сменила имя на Александру Иванову), приговоренной к четырем с половиной годам тюрьмы за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).
Обновлено в 11:56
Политика
Мэй возложила на парламент ответственность за перенос сроков Brexit
Перенос сроков Brexit огорчителен, общество устало от того, что парламентарии лишь говорят о выходе из ЕС, но не могут договориться о поддержке сделки, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
Обновлено в 17:23
Политика
Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена.
Обновлено в 16:45
Авто
Skoda Karoq начнут собирать в России
Производство кроссовера Skoda Karoq начнется в России этой осенью, сообщает аналитическое агентство "Автостат" со ссылкой на председателя совета директоров Skoda Auto Бернхарда Майера.
Обновлено в 14:39
Армия и оружие
Российские «Ониксы» сами выберут американские цели
Российская сверхзвуковая противокорабельная ракета среднего радиуса действия П-800 «Оникс» при атаке на американскую авианосную ударную группу или соединение (АУГ или АУС) является «стайной ракетой», пишет в еженедельнике «Звезда» военный эксперт Алексей Леонков.
Обновлено в 17:02
Политика
Лужков рассказал о деньгах, «по пьяни ельцинской» отданных Украине
"Россия по-дурацки, по пьяни ельцинской, ежегодно $100 млн отдавала Украине за право размещения в Севастополе Военно-морского флота", - сказал Лужков.
Обновлено в 19:53
Энергетика
Кабмин решил отказаться от ручного управления ценами на нефтепродукты
Правительство изучит необходимость корректировки налогового маневра в нефтяной отрасли, а также будет стараться отказаться от ручного управления ценами на нефтепродукты, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено в 08:30
Политика
Boeing разрабатывает изменения в модели 737 MAX
Федеральное управление гражданской авиации США заявило, что компания Boeing ведёт разработку необходимых изменений для авиакомпаний, включающих новое программное обеспечение по управлению полётами в Boeing 737 MAX.
Обновлено в 17:45
Общество
Почему всё вокруг бьёт меня током? Отвечает физик
Объяснить, что происходит и как с этим жить, мы попросили доктора физико-математических наук, старшего научного сотрудника в институте физики полупроводников им. А. В. Ржанова Артура Погосова.
Обновлено в 13:00
Общество
КБР оказалась в середине рейтинга по доступности услуг проституток
Журналисты издания «Сноб» составили рейтинг доступности услуг проституток в разных регионах страны.
Обновлено в 07:17