Сборная России по футболу стартует в отборочном цикле ЧЕ-2020Sport.ru вчера в 18:43

В четверг, 21 марта, сборная России по футболу официально начинает свой поход за Кубком Европы 2020 . Наша команда сыграет с бельгийцами, это будет первый серьёзный экзамен для команды Черчесова после ЧМ-2018.

Сборная России по футболу стартует в отборочном цикле ЧЕ-2020

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