Футбол
Сборная России по футболу стартует в отборочном цикле ЧЕ-2020Sport.ru вчера в 18:43
В четверг, 21 марта, сборная России по футболу официально начинает свой поход за Кубком Европы 2020 . Наша команда сыграет с бельгийцами, это будет первый серьёзный экзамен для команды Черчесова после ЧМ-2018.
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48 часов до Бельгии. С чем сборная России едет на стадион «Король Бодуэн»?
Советский спорт19 марта в 13:35
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 01:56, Ашберн
Политика
Порошенко подвергли критике в сети после передачи новой техники ВСУ
Обновлено вчера в 23:40
Наука
Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода
В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.
Обновлено вчера в 15:40
Технологии
Восстание машины. Почему Boeing 737 MAX убивает людей
Мюленбург пообещал, что Boeing вскоре выпустит "обновление программного обеспечения и соответствующую программу подготовки пилотов для 737 MAX, которые позволят устранить проблемы, обнаруженные после аварии рейса 610 Lion Air".
Обновлено в 01:00
Экономика
РЖД планирует построить новый офис за 72 млрд рублей
Идее единого офиса много лет, но до конкретики проект дошел только сейчас, он получил название «РЖД-сити», говорят три собеседника «Ведомостей».
Обновлено вчера в 16:29
Авто
Автомобили Volvo не допустят пьяных водителей к управлению
Обновлено вчера в 14:33
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Похороны Юлии Началовой откладывали трижды
Прощание с артисткой откладывали трижды. Сначала появились сведения, что за участок на Троекуровском кладбище запросили миллион.
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Спорт
Фигуристы Тарасова и Морозов завоевали серебро на чемпионате мира
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебро на чемпионате мира в японской Сайтаме.
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Происшествия
На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления
Двое россиян погибли в перестрелке с индонезийской полицией после ограбления обменного пункта на юге туристического острова Бали.
Обновлено вчера в 12:56
Политика
Аваков назвал планы Саакашвили вернуться на Украину пиаром за $300
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью журналисту Дмитрию Гордону назвал планы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вернуться на Украину пиаром за $300.
Обновлено в 00:45
Экономика
Медведев утвердил новую программу развития РЖД
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил разработанный Минтрансом план развития РЖД до 2025 года.
Обновлено вчера в 09:38
Политика
Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США
Посол США в Киеве Мари Йованович передала генпрокурору Украины Юрию Луценко список «неприкасаемых» лиц.
Обновлено вчера в 23:50
Политика
Мэй попросила ЕС отсрочить выход Великобритании из сообщества
Письмо с просьбой отсрочить выход Великобритании из Евросоюза направила премьер–министр Соединенного Королевства Тереза Мэй главе Евросовета Дональду Туску.
Обновлено вчера в 10:06
Политика
Климкин задумался о взыскании с России компенсации за «века оккупации»
Глава украинского МИДа Павел Климкин прокомментировал обсуждение в российской Госдуме вопроса о взыскании с Киева компенсации за экономические потери Крыма во время нахождения в составе Украины.
Обновлено вчера в 18:33
Происшествия
В Лондоне арестовали обвиняемого в выводе из госбанка $2 млрд индийца
В Лондоне полицейские арестовали бизнесмена из Индии Нирава Моди, которого индийские власти разыскивают по обвинению в причастности к хищению около $2 млрд у банка Punjab National Bank, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 07:28
Финансы
Россиянам разъяснили новую схему индексации пенсий
По нынешней схеме пенсионер бы получил доплату уже не в 2 тысячи рублей, а в 1640 рублей, и его пенсия составила бы 10 404 рубля, а по новой схеме - более 11 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 02:22
Космос
Макет космического аппарата «Экзомарс-2020» прошёл ударные испытания
Ударные испытания вибропрочностного макета космического аппарата «Экзомарс-2020» с переходной системой прошли ГКНПЦ им.М.В.Хруничева и НПО Лавочкина, сообщила пресс-служба «Роскосмоса».
Обновлено в 01:06
Экономика
Долг Центра Хруничева оценен в 84 млрд рублей
Общая задолженность Центра имени Хруничева, производящего ракеты-носители "Протон" и "Ангара", составляет 84 млрд руб. Об этом в интервью "Коммерсанту" сообщил гендиректор предприятия Алексей Варочко.
Обновлено вчера в 23:53
Кино
Смотрим фильм о коррупции и мультфильм о волшебном парке
Автор и ведущий программы Валерий Алексеев рассказывает о новинках кино и зовет в путешествие по 1920-му киногоду.
Обновлено вчера в 06:33
Космос
В Китае испытан беспилотник с водородными топливными ячейками
Аппарат с водородными топливными ячейками был также оснащен дополнительной батареей, которая была запасным источником питания.
Обновлено вчера в 11:46
Происшествия
Из банковской ячейки в Москве украли около 28 млн рублей
Обновлено в 01:42
Космос
NASA готовит полёт на Тритон, спутник Нептуна
Ученые, представляющие Лабораторию реактивного движения NASA, предложили во вторник космический корабль и миссию на Лунной и Планетарной научной конференции в Техасе, на которой будет исследован Тритон, самая большая луна Нептуна.
Обновлено вчера в 06:30
Здоровье
Роспотребнадзор сообщил о случаях лёгочной чумы в Уганде
Отмечается, что два случая подозрения на это заболевание зарегистрировано на территории района Зомбо на границе с Демократической Республикой Конго (ДРК).
Обновлено вчера в 23:45
Общество
Россия и Китай соединили части железнодорожного моста через Амур
Россия завершила инженерные работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из Еврейской автономной области в Китай, говорится на сайте правительства провинции Хэйлунцзян.
Обновлено в 00:16
Здоровье
Не время любить: перевод часов вызывает импотенцию и рак
Перевод стрелок часов может повысить риск онкологических заболеваний, спровоцировать инфаркты или даже вызвать импотенцию.
Обновлено вчера в 17:01
Общество
Названы самые ленивые регионы России
В ведомстве уточнили, что, по информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учета отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели в этом регионе составила 32,9 часа.
Обновлено в 01:41
Армия и оружие
В США оценили шансы истребителя F-15C в бою против Су-57
Разрабатываемая концерном Lockheed Martin система обнаружения истребителей-невидимок может повысить шансы «старого» американского F-15C в бою против российского истребителя пятого поколения Су-57, пишет National Interest.
Обновлено в 00:58
Транспорт
Электрички в Москве начнут работать по летнему расписанию с 31 марта
Как уточнили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), на летнее расписание пригородные поезда перейдут с 31 марта.
Обновлено в 01:19
Шоу-бизнес
Тина Канделаки заключила брачный контракт с молодым мужем
Недавно Тина Канделаки рассказала о том, что собирается покупать квартиру в ипотеку.
Обновлено вчера в 09:00
Общество
Власти Амстердама запретят экскурсии по кварталу красных фонарей
Амстердамские власти ввели более строгие правила проведения мероприятий в центре города.
Обновлено в 00:31
Авто
Первые УАЗ «Хантер» отправились в Чили
Как отмечает пресс-служба автопроизводителя, первые поставки автомобилей УАЗ в Чили уже начались, начало продаж УАЗ «Хантер» на местном рынке запланировано на апрель 2019 года.
Обновлено вчера в 05:20