Футбол

Сборная России по футболу стартует в отборочном цикле ЧЕ-2020Sport.ru вчера в 18:43

Бельгия — Россия
сегодня
в 15:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион короля Бодуэна
В четверг, 21 марта, сборная России по футболу официально начинает свой поход за Кубком Европы 2020 . Наша команда сыграет с бельгийцами, это будет первый серьёзный экзамен для команды Черчесова после ЧМ-2018.
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Подробнее о событии

Дзюбе и в сборной нужен Азмун

Спорт-Экспрессвчера в 05:15

Отборочный турнир ЧЕ-2020 по футболу стартует в четверг

ТАССвчера в 17:55

Сможет ли сборная России выстоять против сборной Бельгии

Евро-футбол.рувчера в 15:30

48 часов до Бельгии. С чем сборная России едет на стадион «Король Бодуэн»?

Советский спорт19 марта в 13:35

Сборная России провела предыгровую тренировку в Бельгии

Матч ТВвчера в 07:25

Сборная России встретится с бельгийцами в матче отбора Евро-2020

Нева Спорт00:00

Сборная России берет старт в отборе Евро-2020 матчем в Бельгии

РИА Новостивчера в 17:10
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 01:56, Ашберн
Политика

Порошенко подвергли критике в сети после передачи новой техники ВСУ

Обновлено вчера в 23:40
Наука

Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода

В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.
Обновлено вчера в 15:40
Технологии

Восстание машины. Почему Boeing 737 MAX убивает людей

Мюленбург пообещал, что Boeing вскоре выпустит "обновление программного обеспечения и соответствующую программу подготовки пилотов для 737 MAX, которые позволят устранить проблемы, обнаруженные после аварии рейса 610 Lion Air".
Обновлено в 01:00
Экономика

РЖД планирует построить новый офис за 72 млрд рублей

Идее единого офиса много лет, но до конкретики проект дошел только сейчас, он получил название «РЖД-сити», говорят три собеседника «Ведомостей».
Обновлено вчера в 16:29
Авто

Автомобили Volvo не допустят пьяных водителей к управлению

Обновлено вчера в 14:33
Шоу-бизнес

Похороны Юлии Началовой откладывали трижды

Прощание с артисткой откладывали трижды. Сначала появились сведения, что за участок на Троекуровском кладбище запросили миллион.
Обновлено вчера в 23:34
Спорт

Фигуристы Тарасова и Морозов завоевали серебро на чемпионате мира

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебро на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Обновлено в 01:19
Происшествия

На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления

Двое россиян погибли в перестрелке с индонезийской полицией после ограбления обменного пункта на юге туристического острова Бали.
Обновлено вчера в 12:56
Политика

Аваков назвал планы Саакашвили вернуться на Украину пиаром за $300

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью журналисту Дмитрию Гордону назвал планы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вернуться на Украину пиаром за $300.
Обновлено в 00:45
Экономика

Медведев утвердил новую программу развития РЖД

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил разработанный Минтрансом план развития РЖД до 2025 года.
Обновлено вчера в 09:38
Политика

Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США

Посол США в Киеве Мари Йованович передала генпрокурору Украины Юрию Луценко список «неприкасаемых» лиц.
Обновлено вчера в 23:50
Политика

Мэй попросила ЕС отсрочить выход Великобритании из сообщества

Письмо с просьбой отсрочить выход Великобритании из Евросоюза направила премьер–министр Соединенного Королевства Тереза Мэй главе Евросовета Дональду Туску.
Обновлено вчера в 10:06
Политика

Климкин задумался о взыскании с России компенсации за «века оккупации»

Глава украинского МИДа Павел Климкин прокомментировал обсуждение в российской Госдуме вопроса о взыскании с Киева компенсации за экономические потери Крыма во время нахождения в составе Украины.
Обновлено вчера в 18:33
Происшествия

В Лондоне арестовали обвиняемого в выводе из госбанка $2 млрд индийца

В Лондоне полицейские арестовали бизнесмена из Индии Нирава Моди, которого индийские власти разыскивают по обвинению в причастности к хищению около $2 млрд у банка Punjab National Bank, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 07:28
Финансы

Россиянам разъяснили новую схему индексации пенсий

По нынешней схеме пенсионер бы получил доплату уже не в 2 тысячи рублей, а в 1640 рублей, и его пенсия составила бы 10 404 рубля, а по новой схеме - более 11 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 02:22
Космос

Макет космического аппарата «Экзомарс-2020» прошёл ударные испытания

Ударные испытания вибропрочностного макета космического аппарата «Экзомарс-2020» с переходной системой прошли ГКНПЦ им.М.В.Хруничева и НПО Лавочкина, сообщила пресс-служба «Роскосмоса».
Обновлено в 01:06
Экономика

Долг Центра Хруничева оценен в 84 млрд рублей

Общая задолженность Центра имени Хруничева, производящего ракеты-носители "Протон" и "Ангара", составляет 84 млрд руб. Об этом в интервью "Коммерсанту" сообщил гендиректор предприятия Алексей Варочко.
Обновлено вчера в 23:53
Кино

Смотрим фильм о коррупции и мультфильм о волшебном парке

Автор и ведущий программы Валерий Алексеев рассказывает о новинках кино и зовет в путешествие по 1920-му киногоду.
Обновлено вчера в 06:33
Космос

В Китае испытан беспилотник с водородными топливными ячейками

Аппарат с водородными топливными ячейками был также оснащен дополнительной батареей, которая была запасным источником питания.
Обновлено вчера в 11:46
Происшествия

Из банковской ячейки в Москве украли около 28 млн рублей

Обновлено в 01:42
Космос

NASA готовит полёт на Тритон, спутник Нептуна

Ученые, представляющие Лабораторию реактивного движения NASA, предложили во вторник космический корабль и миссию на Лунной и Планетарной научной конференции в Техасе, на которой будет исследован Тритон, самая большая луна Нептуна.
Обновлено вчера в 06:30
Здоровье

Роспотребнадзор сообщил о случаях лёгочной чумы в Уганде

Отмечается, что два случая подозрения на это заболевание зарегистрировано на территории района Зомбо на границе с Демократической Республикой Конго (ДРК).
Обновлено вчера в 23:45
Общество

Россия и Китай соединили части железнодорожного моста через Амур

Россия завершила инженерные работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из Еврейской автономной области в Китай, говорится на сайте правительства провинции Хэйлунцзян.
Обновлено в 00:16
Здоровье

Не время любить: перевод часов вызывает импотенцию и рак

Перевод стрелок часов может повысить риск онкологических заболеваний, спровоцировать инфаркты или даже вызвать импотенцию.
Обновлено вчера в 17:01
Общество

Названы самые ленивые регионы России

В ведомстве уточнили, что, по информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учета отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели в этом регионе составила 32,9 часа.
Обновлено в 01:41
Армия и оружие

В США оценили шансы истребителя F-15C в бою против Су-57

Разрабатываемая концерном Lockheed Martin система обнаружения истребителей-невидимок может повысить шансы «старого» американского F-15C в бою против российского истребителя пятого поколения Су-57, пишет National Interest.
Обновлено в 00:58
Транспорт

Электрички в Москве начнут работать по летнему расписанию с 31 марта

Как уточнили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), на летнее расписание пригородные поезда перейдут с 31 марта.
Обновлено в 01:19
Шоу-бизнес

Тина Канделаки заключила брачный контракт с молодым мужем

Недавно Тина Канделаки рассказала о том, что собирается покупать квартиру в ипотеку.
Обновлено вчера в 09:00
Общество

Власти Амстердама запретят экскурсии по кварталу красных фонарей

Амстердамские власти ввели более строгие правила проведения мероприятий в центре города.
Обновлено в 00:31
Авто

Первые УАЗ «Хантер» отправились в Чили

Как отмечает пресс-служба автопроизводителя, первые поставки автомобилей УАЗ в Чили уже начались, начало продаж УАЗ «Хантер» на местном рынке запланировано на апрель 2019 года.
Обновлено вчера в 05:20
Как работают Яндекс.Новости?
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