Футбол
Сборная России по футболу разгромила сборную КазахстанаГТРК Нижний Новгород 30 марта в 00:53
Не стоит думать, что игра была заранее должна была быть легкой. Накануне сборная Казахстана обыграла сборную Шотландии со счетом 3 - 0, а это уже серьезно. Кроме того был и психологический момент - накануне матча город Астана, где должен был проходить матч, переименовали в Нур-Султан.
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