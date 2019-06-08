Сборная России одержала самую крупную победу в своей историиГазета.Ru 13:54

Сборная России по футболу разгромила команду Сан-Марино в домашнем матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020. Встреча завершилась со счетом 9:0, сообщает "Советский спорт". Таким образом, футболисты российской национальной команды одержали самую крупную победу в своей новейшей истории.

Сборная России одержала самую крупную победу в своей истории

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