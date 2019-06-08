Сборная России по футболу разгромила команду Сан-Марино со счетом 9:0REGNUM 14:46

Сборная России по футболу разгромила команду Сан-Марино в матче третьего тура отборочного турнира Евро-2020. Встреча прошла 8 июня на стадионе «Мордовия-Арена» в Саранске и завершилась со счетом 9:0.

Сборная России по футболу разгромила команду Сан-Марино со счетом 9:0

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