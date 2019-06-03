Футбол
Сборная России по футболу разгромила «Чертаново» в контрольном матчеRT на русском 10:51
Сборная России по футболу одержала победу с крупным счётом над клубом «Чертаново» в контрольном матче на базе национальной команды в Новогорске. Встреча завершилась со счётом 6:0 в пользу подопечных Станислава Черчесова.
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Выпускники Тульской области сдают ЕГЭ по русскому языку
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В Сети возмутились отсутствием темнокожих в «Чернобыле»
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Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского
Пресс-секретарем президента Украины стала Юлия Мендель. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
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Мэр Харькова предложил покаяться и начать переговоры с Россией
Выступая в харьковском дворце спорта, Кернес заявил, что Украине не надо стесняться прямых переговоров с Россией для урегулирования ситуации в Донбассе, сообщает Mediaport.
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Футбол
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Гаджеты
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В Москве стали чаще сдавать на постпродажное обслуживание Xiaomi и Huawei Доля китайских брендов среди всех сдаваемых в ремонт смартфонов за год выросла с 17% до 27%, хотя треть этого рынка все еще приходится на Apple, подсчитали в принадлежащем московской мэрии сервисе «Чудо техники».
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Скончался актер Геннадий Матвеев
Обновлено в 06:11
Политика
Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове
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Происшествия
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Ребенок, которого тяжело ранили полицейские в Киевской области, умер в больнице, передает в понедельник телеканал "Прямой".
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Авто
Volvo запустила в России сервис подписки на автомобили
Компания Volvo представила первый в России сервис «подписки на автомобиль» Volvo Car Drive.
Обновлено в 06:59
Футбол
Украина разгромила Панаму и вышла в четвертьфинал молодежного ЧМ-2019
Сборная Украины разгромила команду Панамы (4:1) в матче 1/8 финала молодежного чемпионата мира (U-20).
Обновлено в 13:56
Шоу-бизнес
Надежда Мейхер похвасталась сыном-выпускником
Известная украинская певица, актриса и телеведущая Надежда Мейхер похвасталась сыном-выпускником, который стал настоящим красавцем.
Обновлено в 13:23
Общество
На затопленных после ливня улицах Краснодара работает спецтехника
После дождя улицы Краснодара по традиции превратились в реки, из-за чего движение автомобилей было крайне затруднено.
Обновлено в 13:27
Авто
Продажи Lada Granta Cross стартуют 12 июня
"Автоваз" 12 июня 2019 года запускает в продажу универсал Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:20
Происшествия
В управлении энергетики и ЖКХ Рязани прошли следственные действия
Как уточнил источник ТАСС в правоохранительных органах, на месте работают московские специалисты, следственные действия связаны с проверкой ситуации вокруг строительства детской площадки в лесопарке Рязани.
Обновлено в 09:50
Транспорт
Задержки багажа в «Шереметьево» прекратятся до конца июня
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Политика
Королева Великобритании приняла Трампа в Букингемском дворце
Королева Великобритании Елизавета II приняла президента США Дональда Трампа и первую леди Меланью Трамп в Букингемском дворце.
Обновлено в 09:08
Единоборства
Энди Руис хочет реванш с Джошуа
Мексиканский боксер Энди Руис-младший хочет реванша с Джошуа, передает "Советский спорт".
Обновлено в 13:34
Гаджеты
WWDC 2019. iPadOS — новая операционная система для iPad
Apple представила специальную операционную систему для iPad, которая предоставляет множество новых возможностей для планшетов Apple. iPadOS значительно расширяет функционал iPad и приближает его к тому, чтобы стать полноценной заменой ноутбука.
Обновлено в 15:05
Шоу-бизнес
Без комментариев. Лолита продемонстрировала грудь в купальнике
Видеозапись звезда опубликовала на своей странице в Instagram. В ролике она продемонстрировала свою грудь в сплошном купальнике.
Обновлено в 09:12
Здоровье
Счетная палата указала на неисполнение майского указа по медработникам
Майский указ от 2012 года предусматривает повышение средней заработной платы для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней зарплаты в регионе к 2018 году.
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Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Политика
Кучма прокомментировал возвращение в контактную группу по Донбассу
Экс-президент Украины Леонид Кучма, которого нынешний глава государства Владимир Зеленский в понедельник назначил представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, прокомментировал свое назначение, заявив, что будет работать на благо своей страны.
Обновлено в 10:44
Авто
Geely представила новый Vision X3 по цене Lada Granta
Компания Geely представила обновленный компактный кроссовер Vision X3.
Обновлено вчера в 23:03
Политика
Российская делегация может принять участие в июньской сессии ПАСЕ
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не исключает проведения встречи парламентариев РФ с руководством ПАСЕ в начале июня.
Обновлено 01 июня в 05:01
Энергетика
Все три нитки нефтепровода «Дружба» с 1 июля включат в эксплуатацию
Польская компания — оператор трубопровода «Дружба» PERN по итогам переговоров в Москве о поставках российской нефти сообщила, что эксплуатация всех трёх ниток нефтепровода начнётся 1 июля.
Обновлено в 13:57