Футбол

Сборная России по футболу разгромила «Чертаново» в контрольном матчеRT на русском 10:51

Сборная России по футболу одержала победу с крупным счётом над клубом «Чертаново» в контрольном матче на базе национальной команды в Новогорске. Встреча завершилась со счётом 6:0 в пользу подопечных Станислава Черчесова.
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Черчесов отругал Ахметова, Гилерме отбил пенальти, а Газинский получил травму. Как сборная России обыграла «Чертаново» в Новогорске

Матч ТВ12:41

Сборная разгромила «Чертаново», но потеряла Газинского

Спорт-Экспресс11:00

Товарищеский матч. Россия – «Чертаново» – 6:0. Дзюба, Антон Миранчук, Головин, Смолов, Чалов и Мирзов забили

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Сборная России разносит «Чертаново» в контрольном матче – 6:0. ФОТО

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Теннисная «баранка» перед Сан-Марино и Кипром. Сборная России разгромила «Чертаново»

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Сборная России разгромила «Чертаново» в товарищеском матче

Sport24.ru10:47

Смолов-капитан и молитва Фернандеса. Яркие фото с матча Россия — «Чертаново»

Чемпионат12:50
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Гаджеты

Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта

В Москве стали чаще сдавать на постпродажное обслуживание Xiaomi и Huawei Доля китайских брендов среди всех сдаваемых в ремонт смартфонов за год выросла с 17% до 27%, хотя треть этого рынка все еще приходится на Apple, подсчитали в принадлежащем московской мэрии сервисе «Чудо техники».
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Скончался актер Геннадий Матвеев

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Политика

Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове

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Происшествия

На Украине умер ребенок, раненный пьяными полицейскими

Ребенок, которого тяжело ранили полицейские в Киевской области, умер в больнице, передает в понедельник телеканал "Прямой".
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Авто

Volvo запустила в России сервис подписки на автомобили

Компания Volvo представила первый в России сервис «подписки на автомобиль» Volvo Car Drive.
Обновлено в 06:59
Футбол

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Сборная Украины разгромила команду Панамы (4:1) в матче 1/8 финала молодежного чемпионата мира (U-20).
Обновлено в 13:56
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Надежда Мейхер похвасталась сыном-выпускником

Известная украинская певица, актриса и телеведущая Надежда Мейхер похвасталась сыном-выпускником, который стал настоящим красавцем.
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Авто

Продажи Lada Granta Cross стартуют 12 июня

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Происшествия

В управлении энергетики и ЖКХ Рязани прошли следственные действия

Как уточнил источник ТАСС в правоохранительных органах, на месте работают московские специалисты, следственные действия связаны с проверкой ситуации вокруг строительства детской площадки в лесопарке Рязани.
Обновлено в 09:50
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Задержки багажа в «Шереметьево» прекратятся до конца июня

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Королева Великобритании приняла Трампа в Букингемском дворце

Королева Великобритании Елизавета II приняла президента США Дональда Трампа и первую леди Меланью Трамп в Букингемском дворце.
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WWDC 2019. iPadOS — новая операционная система для iPad

Apple представила специальную операционную систему для iPad, которая предоставляет множество новых возможностей для планшетов Apple. iPadOS значительно расширяет функционал iPad и приближает его к тому, чтобы стать полноценной заменой ноутбука.
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Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали

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Политика

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Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не исключает проведения встречи парламентариев РФ с руководством ПАСЕ в начале июня.
Обновлено 01 июня в 05:01
Энергетика

Все три нитки нефтепровода «Дружба» с 1 июля включат в эксплуатацию

Польская компания — оператор трубопровода «Дружба» PERN по итогам переговоров в Москве о поставках российской нефти сообщила, что эксплуатация всех трёх ниток нефтепровода начнётся 1 июля.
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