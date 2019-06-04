Футбол

Сборная России по футболу разгромила «Чертаново» в контрольном матчеRT на русском вчера в 10:51

Сборная России по футболу одержала победу с крупным счётом над клубом «Чертаново» в контрольном матче на базе национальной команды в Новогорске. Встреча завершилась со счётом 6:0 в пользу подопечных Станислава Черчесова.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Россия — «Чертаново» — 6:0, 3 июня 2019 года, обзор матча

Чемпионатвчера в 17:00

«Сыграли с „Чертаново“, готовимся дальше». Дзюба подвел итоги товарищеской встречи

Матч ТВвчера в 13:45

Товарищеский матч. Россия – «Чертаново» – 6:0. Дзюба, Антон Миранчук, Головин, Смолов, Чалов и Мирзов забили

Sports.ruвчера в 09:05

Голы Дзюбы и Головина в видеообзоре товарищеского матча Россия — «Чертаново»

Sport24.ruвчера в 19:36

Теннисная «баранка» перед Сан-Марино и Кипром. Сборная России разгромила «Чертаново»

Советский спортвчера в 11:09

Сборная России разносит «Чертаново» в контрольном матче – 6:0. ФОТО

Sport.ruвчера в 10:59

Сборная разгромила «Чертаново», но потеряла Газинского

Спорт-Экспрессвчера в 11:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 00:33, Ашберн
Гаджеты

Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта

Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
Экономика

Долговая нагрузка Антипинского НПЗ превысила ожидания Сбербанка

Долговая нагрузка Антипинского НПЗ оказалась существенно больше, чем предполагал Сбербанк при выстраивании отношений с заводом, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.
Обновлено вчера в 20:27
Экономика

Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатами

Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года.
Обновлено вчера в 19:03
Религия

Мусульмане встречают Ураза-байрам

Обновлено вчера в 18:00
Политика

Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»

Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" воссоединившегося с Россией Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей (ТСН) на телеканале 1+1.
Обновлено вчера в 18:02
Кино

Киноляп в сериале «Чернобыль» обсуждают в Сети

Обновлено вчера в 18:27
Политика

Пекин обвинил Помпео в оскорблении китайского народа

Посольство Китая в США выразило «решительный протест» в связи с заявлением госсекретаря США Майка Помпео по случаю 30-й годовщины событий на площади Тяньаньмэнь, назвав позицию главы Госдепа «оскорблением китайского народа», а также «грубым вмешательством во внутренние дела Китая».
Обновлено в 00:28
Авто

Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469

Основная стилистика все же навеяна оригинальным УАЗ-469, с которого дизайнер перенес на свой проект круглые фары, горизонтальную радиаторную решетку, подштамповку на боковинах, а также трапециевидные вырезы колесных арок.
Обновлено вчера в 11:41
Хоккей

Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Бостоном»

Счет в серии до четырех побед стал 2-2. Пятую игру команды проведут в Бостоне 6 июня.
Обновлено в 00:21
Общество

У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях

У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено вчера в 17:45
Политика

Комитет ПАСЕ предложил России принять участие в июньской сессии

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по регламенту принял проект резолюции, в котором рекомендовал разрешить странам-участницам, чьи делегации по разным причинам не участвуют в работе этого органа, представить свои полномочия на июньской сессии ассамблеи.
Обновлено вчера в 12:38
Здоровье

Число случаев заражения лихорадкой Эбола в ДРК превысило две тысячи

Число случаев заражения смертельно опасным вирусом геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 2 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны.
Обновлено вчера в 23:01
Общество

В Роструде напомнили о короткой рабочей неделе в июне

На следующей неделе россиян ждет короткая рабочая неделя - 12-го июня страна будет праздновать День России.
Обновлено вчера в 04:18
Происшествия

В Токио задержали россиянина за попытку запустить дрон

Обновлено в 00:23
Общество

Собчак прокомментировала ситуацию с BadComedian

Обновлено вчера в 22:03
Происшествия

Глава полиции Киевской области подал в отставку из-за гибели ребенка

Как сообщает пресс-служба МВД Украины, глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов написал рапорт об отставке после того, как сотрудников его ведомства заподозрили в убийстве пятилетнего мальчика.
Обновлено вчера в 19:33
Происшествия

Оставившей детей в подмосковном хостеле женщине предъявили обвинение

Обновлено вчера в 06:50
Шоу-бизнес

Алсу сравнила критикующих ее россиян с гиенами

Певица Алсу, которая возобновила активность в социальных сетях, в резкой форме раскритиковала россиян, которые подвергли ее травле.
Обновлено вчера в 23:09
Экономика

Создание дноуглубительного флота дошло до правительства

Создание дноуглубительного флота дошло до правительства Идея создания национальной дноуглубительной компании вызвала интерес в правительстве: вице-премьер Юрий Борисов поручил проработать строительство таких судов на российских верфях и подумать над их загрузкой.
Обновлено вчера в 18:39
Кино

Скончался актер Геннадий Матвеев

Обновлено вчера в 06:11
Технологии

В России стартуют продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении

Дизайн современной камеры Zenit M, созданной для съемки в различных условиях, повторяет облик легендарных фотоаппаратов семейства "Зенит" и "Зоркий".
Обновлено вчера в 20:13
Политика

Кучма отреагировал на возвращение в контактную группу по Донбассу

Ранее Зеленский вернул Кучму в контактную группу по Донбассу.
Обновлено вчера в 10:26
Происшествия

В Новосибирске задержан экс-директор клиники Мешалкина Караськов

В Новосибирске задержали бывшего директора клиники Мешалкина Александра Караськова — информацию об этом подтвердила его дочь.
Обновлено вчера в 03:31
Авто

Автомобиль Lada Vesta заступил на полицейскую службу в Словакии

Внедорожная версия российского универсала LADA Vesta SW Cross стала дежурным автомобилем в полиции городка Гуммене (Словакия).
Обновлено вчера в 07:28
Происшествия

Установлены подозреваемые в убийстве экс-спецназовца в Подмосковье

Обновлено вчера в 08:16
Происшествия

Тело пропавшей магаданки нашли в контейнере на сопке

Пропавшую 27 мая 56-летнюю магаданку нашли мертвой сегодня утром.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия

Как спасали людей после крупнейшей железнодорожной катастрофы

Ровно 30 лет назад, в ночь с 3 на 4 июня 1989 года, на железнодорожном перегоне Уфа – Челябинск Куйбышевской железной дороги произошел мощный взрыв газа.
Обновлено вчера в 07:55
Здоровье

Врач рассказала о вреде похудения и голодания перед отпуском

Голодание и активные попытки похудеть в преддверии отдыха могут стать причиной еще больших проблем с лишними килограммами.
Обновлено в 00:08
Политика

Суд в США не дал демократам заблокировать финансирование стены на границе

Федеральный судья Тревор Макфадден не нашел оснований для принятия к рассмотрению иска демократов из палаты представителей США к президенту Дональду Трампу за перенаправление бюджетных средств на строительство заграждений на границе с Мексикой, сообщает издание The Hill.
Обновлено вчера в 21:53
Интернет

ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»

Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.
Обновлено в 00:00
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное