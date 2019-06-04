Футбол

Сборная России по футболу разгромила «Чертаново» в контрольном матчеRT на русском 10:51

Сборная России по футболу одержала победу с крупным счётом над клубом «Чертаново» в контрольном матче на базе национальной команды в Новогорске. Встреча завершилась со счётом 6:0 в пользу подопечных Станислава Черчесова.
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Россия — «Чертаново» — 6:0, 3 июня 2019 года, обзор матча

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Сборная России разгромила «Чертаново» в товарищеском матче

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Товарищеский матч. Россия – «Чертаново» – 6:0. Дзюба, Антон Миранчук, Головин, Смолов, Чалов и Мирзов забили

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Сборная России разносит «Чертаново» в контрольном матче – 6:0. ФОТО

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