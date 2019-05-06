Футбол

Сборная России по футболу примет Казахстан в КалининградеLife.ru вчера в 11:40

Стало известно, в каком городе пройдёт матч квалификационного турнира Евро-2020 Россия — Казахстан. Игру примет стадион "Калининград" в одноимённом городе. Матч состоится 9 сентября 2019 года.
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Сборная России по футболу проведет отборочный матч ЧЕ против казахстанцев в Калининграде

ТАССвчера в 11:50

Сборная России по футболу сыграет в Калининграде отборочный матч к Евро-2020

Клопсвчера в 11:40

Сборная России по футболу проведет в Калининграде отборочный матч Чемпионата Европы

Новый Калининград.Ruвчера в 11:35

Матч Россия — Казахстан пройдет в Калининграде

Матч ТВвчера в 11:18

Сборная России определилась с местом проведения матча против Казахстана

Sport24.ruвчера в 11:11

Матч квалификации Евро-2020 Россия — Казахстан состоится в Калининграде

Чемпионатвчера в 11:11

Сборная России сыграет с командой Казахстана в Калининграде

Советский спортвчера в 11:23
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 02:41, Ашберн
Происшествия

На Урале загорелся магистральный газопровод

Обновлено вчера в 14:25
Здоровье

В Минздраве рассказали, как бороться с аллергией

В Минздраве России рассказали RT, когда стоит ожидать пика развития аллергических реакций на пыление различных растений, а также назвали способы борьбы с симптомами аллергии.
Обновлено в 00:30
Политика

Зеленский отреагировал на трагедию в Шереметьево

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с катастрофой самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 07:24
Политика

Госдеп США подтвердил предстоящую смену посла на Украине

Посол США на Украине Мари Йованович покинет в мае свой пост одновременно с завершением полномочий действующего президента страны Петра Порошенко, сообщил «РИА Новости» представитель Госдепартамента США.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия

«Ъ» назвал приоритетную версию катастрофы с SSJ-100

Приоритетной версией авиакатастрофы с Sukhoi Superjet 100 является ошибка пилотов, сообщает "Коммерсант".
Обновлено в 00:52
Политика

В США открыли памятник обвиняемому в холокосте

В Соединенных Штатах Америки открыли памятник человеку, обвиняемому в участии в холокосте. Об этом заявили в посольстве РФ в США.
Обновлено вчера в 21:48
Религия

Православные встречают Радоницу

7 мая православные христиане отмечают праздник Радоница, или Радуница, во время которого поминаются усопшие, пишет "Российская газета".
Обновлено вчера в 22:33
Происшествия

В Японии обнаружили фрагменты «черного ящика» разбившегося F-35A

Фрагменты бортовых средств объективного контроля истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35A, который разбился в Японии в начале апреля, были обнаружены в Тихом океане неподалеку от места крушения самолета.
Обновлено вчера в 22:34
Авто

Lada Xray Cross прошел краш-тест

С гордостью констатируем, что свое испытание LADA XRay Cross прошел успешно: кузовной металл удар выдержал (разрывов нет), а результаты замеров приятно удивили.
Обновлено вчера в 06:20
Армия и оружие

Минобороны РФ впервые опубликовало снимки освобождённого Севастополя

Обновлено в 01:44
Авто

Начались продажи оранжевого УАЗ «Хантер» за 900 000 рублей

Начальная цена «Хантера» в экспедиционной версии стартует с отметки 886 410 рублей.
Обновлено в 02:16
Экономика

СМИ: Китай примет меры по стимулированию экономики в ответ на торговую войну с США

Китай склонен принять пакет мер по стимулированию экономики в случае, если США с 10 мая пойдут на поднятие пошлин на китайские товары до 25%.
Обновлено в 00:18
Кино

Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре

Обновлено в 02:03
Политика

Репортеры Reuters освобождены из тюрьмы Мьянмы

Обновлено в 00:22
Общество

Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы

Эксперты должны оценить информационную безопасность системы подсчета голосов и определить, имели ли место накрутки.
Обновлено вчера в 23:02
Экономика

ЦБ счел неудовлетворительной деловую репутацию миллиардера Бойко

Банк России направил в адрес Олега Бойко, как лица, имеющего право косвенно распоряжаться более 10% долей ООО микрофинансовой компании (МФК) "СМСфинанс", предписание о выявлении факта его неудовлетворительной деловой репутации, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено вчера в 13:26
Политика

В Раде зарегистрировано постановление об инаугурации Зеленского 19 мая

Постановление о проведении 19 мая торжественного заседания Верховной рады, посвященного принесению присяги избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, зарегистрировано в парламенте и передано на рассмотрение руководства.
Обновлено в 02:20
Здоровье

Названа главная причина преждевременной смерти

Исследователи проанализировали данные Центров по контролю и профилактике заболеваний об основных и сопутствующих причинах смерти около 48 миллионов человек в период с 1999 по 2017 год.
Обновлено в 00:33
Политика

Антикоррупционное бюро Украины завело дело против спикера Рады

В свою очередь, пресс-секретарь Парубия Андрей Ковалев заявил, что возбуждение уголовного дела против спикера Рады является фейком.
Обновлено в 02:30
Здоровье

В России выросло число людей с астмой

У каждого двадцатого россиянина диагностирована астма, и с каждым годом число людей с этим заболеванием растет наравне с аллергией.
Обновлено в 02:07
Происшествия

Пристав потерял сознание на суде по делу «Зимней вишни» в Кемерове

Обновлено в 02:01
Авто

GM-АвтоВАЗ продлил скидки на Chevrolet Niva в мае

Все желающие приобрести новую Chevrolet Niva смогут воспользоваться программами «Трейд-ин» и «Скидка при покупке в кредит» до 31 мая 2019 года.
Обновлено вчера в 04:47
Происшествия

Летевший SSJ-100 глава Североморска видел два удара молнии в двигатель

Обновлено вчера в 12:29
Транспорт

Движение в Москве ограничат 4 мая из-за репетиции парада

Обновлено 04 мая в 02:55
Происшествия

Стюардессу, спасавшую пассажиров SSJ-100, назвали героиней в Британии

Читатели изданий Daily Mail и Metro восторгаются профессионализмом бортпроводницы компании «Аэрофлот» Татьяны Касаткиной, которая помогала пассажирам покинуть горящий самолет в «Шереметьеве».
Обновлено в 01:49
Шоу-бизнес

У принца Гарри и Меган Маркл родился сын

Герцогиня Сассекская Меган Маркл родила в понедельник мальчика. Об этом сообщил ее супруг принц Гарри в эфире телеканала Sky News.
Обновлено вчера в 10:32
Футбол

Бакайоко не вышел на замену и оскорбил Гаттузо

По данным Sky Sports Italia, в матче 35-го тура чемпионата Италии с "Болоньей" игрок отказался выходить на замену и оскорбил Гаттузо.
Обновлено вчера в 16:29
Армия и оружие

США ожидают иранской атаки на свои силы

Соответственно, задачей усиленной группировки США на Ближнем Востоке станет «сдерживание возможной агрессии» Ирана против оккупационных сил США.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия

В центре Сочи загорелся жилой двухэтажный дом

Обновлено в 01:55
Общество

Суд отклонил жалобу акционеров Совхоза им. Ленина по иску к Грудинину

Акционеры совхоза подали иск против Грудинина осенью 2018 г. Они требовали взыскать с него в пользу предприятия около 1,1 млрд руб. ущерба и 1 млн руб. упущенной выгоды, позже сумма требований была увеличена на 1 млрд руб.
Обновлено вчера в 15:08
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