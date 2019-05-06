Сборная России по футболу примет Казахстан в КалининградеLife.ru вчера в 11:40

Стало известно, в каком городе пройдёт матч квалификационного турнира Евро-2020 Россия — Казахстан. Игру примет стадион "Калининград" в одноимённом городе. Матч состоится 9 сентября 2019 года.

Сборная России по футболу примет Казахстан в Калининграде

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