Футбол
Сборная России по футболу примет Казахстан в КалининградеLife.ru вчера в 11:40
Стало известно, в каком городе пройдёт матч квалификационного турнира Евро-2020 Россия — Казахстан. Игру примет стадион "Калининград" в одноимённом городе. Матч состоится 9 сентября 2019 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Сборная России по футболу проведет в Калининграде отборочный матч Чемпионата Европы
Новый Калининград.Ruвчера в 11:35
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 02:41, Ашберн
Происшествия
На Урале загорелся магистральный газопровод
Обновлено вчера в 14:25
Здоровье
В Минздраве рассказали, как бороться с аллергией
В Минздраве России рассказали RT, когда стоит ожидать пика развития аллергических реакций на пыление различных растений, а также назвали способы борьбы с симптомами аллергии.
Обновлено в 00:30
Политика
Зеленский отреагировал на трагедию в Шереметьево
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с катастрофой самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 07:24
Политика
Госдеп США подтвердил предстоящую смену посла на Украине
Посол США на Украине Мари Йованович покинет в мае свой пост одновременно с завершением полномочий действующего президента страны Петра Порошенко, сообщил «РИА Новости» представитель Госдепартамента США.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
«Ъ» назвал приоритетную версию катастрофы с SSJ-100
Приоритетной версией авиакатастрофы с Sukhoi Superjet 100 является ошибка пилотов, сообщает "Коммерсант".
Обновлено в 00:52
Политика
В США открыли памятник обвиняемому в холокосте
В Соединенных Штатах Америки открыли памятник человеку, обвиняемому в участии в холокосте. Об этом заявили в посольстве РФ в США.
Обновлено вчера в 21:48
Религия
Православные встречают Радоницу
7 мая православные христиане отмечают праздник Радоница, или Радуница, во время которого поминаются усопшие, пишет "Российская газета".
Обновлено вчера в 22:33
Происшествия
В Японии обнаружили фрагменты «черного ящика» разбившегося F-35A
Фрагменты бортовых средств объективного контроля истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35A, который разбился в Японии в начале апреля, были обнаружены в Тихом океане неподалеку от места крушения самолета.
Обновлено вчера в 22:34
Авто
Lada Xray Cross прошел краш-тест
С гордостью констатируем, что свое испытание LADA XRay Cross прошел успешно: кузовной металл удар выдержал (разрывов нет), а результаты замеров приятно удивили.
Обновлено вчера в 06:20
Авто
Начались продажи оранжевого УАЗ «Хантер» за 900 000 рублей
Начальная цена «Хантера» в экспедиционной версии стартует с отметки 886 410 рублей.
Обновлено в 02:16
Экономика
СМИ: Китай примет меры по стимулированию экономики в ответ на торговую войну с США
Китай склонен принять пакет мер по стимулированию экономики в случае, если США с 10 мая пойдут на поднятие пошлин на китайские товары до 25%.
Обновлено в 00:18
Политика
Репортеры Reuters освобождены из тюрьмы Мьянмы
Обновлено в 00:22
Общество
Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы
Эксперты должны оценить информационную безопасность системы подсчета голосов и определить, имели ли место накрутки.
Обновлено вчера в 23:02
Экономика
ЦБ счел неудовлетворительной деловую репутацию миллиардера Бойко
Банк России направил в адрес Олега Бойко, как лица, имеющего право косвенно распоряжаться более 10% долей ООО микрофинансовой компании (МФК) "СМСфинанс", предписание о выявлении факта его неудовлетворительной деловой репутации, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено вчера в 13:26
Политика
В Раде зарегистрировано постановление об инаугурации Зеленского 19 мая
Постановление о проведении 19 мая торжественного заседания Верховной рады, посвященного принесению присяги избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, зарегистрировано в парламенте и передано на рассмотрение руководства.
Обновлено в 02:20
Здоровье
Названа главная причина преждевременной смерти
Исследователи проанализировали данные Центров по контролю и профилактике заболеваний об основных и сопутствующих причинах смерти около 48 миллионов человек в период с 1999 по 2017 год.
Обновлено в 00:33
Политика
Антикоррупционное бюро Украины завело дело против спикера Рады
В свою очередь, пресс-секретарь Парубия Андрей Ковалев заявил, что возбуждение уголовного дела против спикера Рады является фейком.
Обновлено в 02:30
Здоровье
В России выросло число людей с астмой
У каждого двадцатого россиянина диагностирована астма, и с каждым годом число людей с этим заболеванием растет наравне с аллергией.
Обновлено в 02:07
Авто
GM-АвтоВАЗ продлил скидки на Chevrolet Niva в мае
Все желающие приобрести новую Chevrolet Niva смогут воспользоваться программами «Трейд-ин» и «Скидка при покупке в кредит» до 31 мая 2019 года.
Обновлено вчера в 04:47
Происшествия
Летевший SSJ-100 глава Североморска видел два удара молнии в двигатель
Обновлено вчера в 12:29
Транспорт
Движение в Москве ограничат 4 мая из-за репетиции парада
Обновлено 04 мая в 02:55
Происшествия
Стюардессу, спасавшую пассажиров SSJ-100, назвали героиней в Британии
Читатели изданий Daily Mail и Metro восторгаются профессионализмом бортпроводницы компании «Аэрофлот» Татьяны Касаткиной, которая помогала пассажирам покинуть горящий самолет в «Шереметьеве».
Обновлено в 01:49
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился сын
Герцогиня Сассекская Меган Маркл родила в понедельник мальчика. Об этом сообщил ее супруг принц Гарри в эфире телеканала Sky News.
Обновлено вчера в 10:32
Футбол
Бакайоко не вышел на замену и оскорбил Гаттузо
По данным Sky Sports Italia, в матче 35-го тура чемпионата Италии с "Болоньей" игрок отказался выходить на замену и оскорбил Гаттузо.
Обновлено вчера в 16:29
Армия и оружие
США ожидают иранской атаки на свои силы
Соответственно, задачей усиленной группировки США на Ближнем Востоке станет «сдерживание возможной агрессии» Ирана против оккупационных сил США.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия
В центре Сочи загорелся жилой двухэтажный дом
Обновлено в 01:55
Общество
Суд отклонил жалобу акционеров Совхоза им. Ленина по иску к Грудинину
Акционеры совхоза подали иск против Грудинина осенью 2018 г. Они требовали взыскать с него в пользу предприятия около 1,1 млрд руб. ущерба и 1 млн руб. упущенной выгоды, позже сумма требований была увеличена на 1 млрд руб.
Обновлено вчера в 15:08