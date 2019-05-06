Футбол

Сборная России по футболу примет Казахстан в КалининградеLife.ru вчера в 11:40

Стало известно, в каком городе пройдёт матч квалификационного турнира Евро-2020 Россия — Казахстан. Игру примет стадион "Калининград" в одноимённом городе. Матч состоится 9 сентября 2019 года.
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Матч Россия — Казахстан пройдет в Калининграде

Матч ТВвчера в 11:18

Сборная России по футболу сыграет в Калининграде отборочный матч к Евро-2020

Клопсвчера в 11:40

Сборная России сыграет с командой Казахстана в Калининграде

Советский спортвчера в 11:23

Сборная России по футболу проведет отборочный матч ЧЕ против казахстанцев в Калининграде

ТАССвчера в 11:50

Сборная России определилась с местом проведения матча против Казахстана

Sport24.ruвчера в 11:11

Матч квалификации Евро-2020 Россия — Казахстан состоится в Калининграде

Чемпионатвчера в 11:11

Сборная России по футболу проведет в Калининграде отборочный матч Евро-2020

Новый Калининград.Ruвчера в 11:35
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 04:12, Ашберн
Происшествия

В Пермском крае похитили предпринимателя

В пресс-службе СК РФ в свою очередь ТАСС сообщили, что после случившегося следственное управление СК РФ по Пермскому краю возбудило уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека из корыстных побуждений).
Обновлено в 02:09
Спорт

Загитова возглавила рейтинг ISU

По окончании сезона 2018/19 года международный союз конькобежцев выпустил обновлённый рейтинг фигуристов.
Обновлено вчера в 20:00
Единоборства

Тони Фергюсон объявил о возвращении в UFC

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон объявил, что возвращается в ММА.
Обновлено в 02:45
Культура

Концерты, квесты и экскурсии пройдут в Москве в рамках «Ночи в музее» 18 мая

Более 330 мероприятий пройдут в Москве в рамках "Ночи в музее", которая состоится 18 мая, сообщается во вторник на сайте столичной мэрии.
Обновлено в 01:11
Политика

Военнослужащая ВСУ упала в обморок рядом с Порошенко

Обновлено вчера в 10:09
Происшествия

Названа приоритетная версия катастрофы с SSJ-100

Обновлено в 01:06
Финансы

Доходность вкладов в крупнейших банках упала до минимума с начала года

Средняя максимальная процентная ставка по вкладам в десяти российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов, снизилась до минимального уровня с начала года, свидетельствует статистика Центробанка.
Обновлено вчера в 11:45
Политика

Савченко призвала Зеленского оградить Украину от внешнего влияния

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому следует оградить страну от внешнего влияния Запада и Востока.
Обновлено вчера в 21:28
Происшествия

В Мурманской области упал небольшой самолет

МУРМАНСК, 7 мая. / ТАСС/. Небольшой самолет упал в Мончегорске Мурманской области, сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС.
Обновлено в 03:46
Театры

Актер Владимир Майзингер уходит из Волковского театра

Заслуженный артист России Владимир Майзингер покидает Волковский театр. Он подтвердил информацию о своем уходе изданию «Собака.ru».
Обновлено в 01:49
Недвижимость

Риелторы назвали среднюю стоимость квартир на Остоженке

В новостройках Остоженки на продажу выставлено 88 квартир и апартаментов со средневзвешенной стоимость 1 кв. м в 1,5 млн руб. По этому показателю район находится на втором месте в Москве, уступая Патриаршим Прудам (1,9 млн руб. за 1 кв. м), уточняется в материалах Savills.
Обновлено в 04:03
Шоу-бизнес

Владимир Пресняков объяснил, почему не появился на юбилее Пугачевой

Оказалось, что Пресняков попросту не смог попасть на юбилей бывшей тещи, сообщил сайт «Дни.ру».
Обновлено вчера в 09:37
Политика

В ДНР начали прием документов на получение российского гражданства

«Сегодня с 9:00 все 33 территориальных подразделения миграционной службы МВД ДНР начали сбор документов у жителей Республики на получение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке», – отметил руководитель службы.
Обновлено в 03:23
Авто

Стартовали продажи оранжевого УАЗ «Хантер» за 900 тысяч рублей

Стоимость "Хантера" в экспедиционной версии стартует с 886 410 рублей.
Обновлено в 02:15
Политика

В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств.
Обновлено в 02:59
Политика

Экс-министр Украины заявил о развитии ВПК России из-за действий Киева

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что Россия смогла создать целый ряд отраслей производства в сфере военно-промышленного комплекса из-за прекращения военно-технического сотрудничества с украинской стороной.
Обновлено в 01:22
Общество

Сталина назвали виновником блокады Ленинграда

Российская писательница, переводчица и эссеист Елена Чижова в интервью Neue Zurcher Zеітипдвыразила мнение, что глава СССР Иосиф Сталин является одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено в 03:25
Экономика

Минфин предложил ЦБ не сообщать о реорганизации банков из-за санкций

Минфин рекомендовал Центробанку не раскрывать сведения о реорганизации банка, если кредитная организация или ее руководство находится под иностранными санкциями, следует из проекта постановления, размещённого на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 03:25
Армия и оружие

Россия обучит китайских и турецких военных работе с С-400

Обновлено вчера в 14:24
Экономика

Китай намерен стимулировать экономику в ответ на новые пошлины США

Ранее президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что с 10 мая пошлины на некоторые виды товаров, произведенных в КНР, вырастут с 10 до 25 процентов, причем в этот перечень войдут и ряд товаров, которые раньше не подпадали под ввозные пошлины.
Обновлено в 04:00
Политика

Половина россиян не считает аресты чиновников борьбой с коррупцией

Большинство россиян считает аресты высокопоставленных чиновников проявлением борьбы за передел сфер влияния либо отвлечением внимания населения от реальных проблем в экономике страны, а не проявлением борьбы с коррупцией.
Обновлено вчера в 23:51
Армия и оружие

В России создадут первый атомный авианосец

Работы по созданию первого российского атомного авианосца начнутся в 2023 году.
Обновлено в 01:16
Шоу-бизнес

Никита Михалков подверг критике сюжеты телевизионных шоу

Никита Михалков подверг их критике, подчеркнув, что рейтинги зарабатываются благодаря скандалам и выяснению отношений между участниками.
Обновлено в 00:48
Политика

Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру

Бывшего президента Украины вызывают в ГПУ 7 мая. Порошенко вызван для допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев.
Обновлено вчера в 09:51
Общество

Генеральная репетиция парада Победы пройдет на Красной площади

Более 13 тыс. военных, свыше 130 единиц техники и 74 самолета и вертолета примут участие во вторник в генеральной репетиции парада Победы на Красной площади в Москве.
Обновлено вчера в 17:22
Происшествия

Зампреда Брянской облдумы приговорили к семи годам колонии за взятку

Обновлено в 03:47
Политика

Минюст США опубликовал новую версию доклада Мюллера

Минюст обнародовал доклад о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США 2016 года в ответ на иск издания и группы Electronic Privacy Information Center (EPIC) о нарушении закона о свободном доступе к информации.
Обновлено в 02:32
Финансы

Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в понедельник вырос на 32 копейки и составил 65,4 рубля, курс евро увеличился на 26 копеек – до 73,2 рубля.
Обновлено вчера в 03:11
Шоу-бизнес

Отец Меган Маркл поздравил дочь с рождением сына

Сын принца Гарри и Меган Маркл родился в понедельник, 6 мая, в 5:26 утра.
Обновлено вчера в 11:38
Энергетика

«Татнефть» увеличила добычу за четыре месяца

Группа «Татнефть» в январе – апреле увеличила добычу нефти на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 9,75 млн т, говорится в пресс-релизе компании.
Обновлено в 03:12
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