Футбол
Сборная России по футболу примет Казахстан в КалининградеLife.ru вчера в 11:40
Стало известно, в каком городе пройдёт матч квалификационного турнира Евро-2020 Россия — Казахстан. Игру примет стадион "Калининград" в одноимённом городе. Матч состоится 9 сентября 2019 года.
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Сборная России по футболу проведет в Калининграде отборочный матч Евро-2020
Новый Калининград.Ruвчера в 11:35
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В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело
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Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что Россия смогла создать целый ряд отраслей производства в сфере военно-промышленного комплекса из-за прекращения военно-технического сотрудничества с украинской стороной.
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Минфин предложил ЦБ не сообщать о реорганизации банков из-за санкций
Минфин рекомендовал Центробанку не раскрывать сведения о реорганизации банка, если кредитная организация или ее руководство находится под иностранными санкциями, следует из проекта постановления, размещённого на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 03:25
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Россия обучит китайских и турецких военных работе с С-400
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Китай намерен стимулировать экономику в ответ на новые пошлины США
Ранее президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что с 10 мая пошлины на некоторые виды товаров, произведенных в КНР, вырастут с 10 до 25 процентов, причем в этот перечень войдут и ряд товаров, которые раньше не подпадали под ввозные пошлины.
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Работы по созданию первого российского атомного авианосца начнутся в 2023 году.
Обновлено в 01:16
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Никита Михалков подверг критике сюжеты телевизионных шоу
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Обновлено вчера в 09:51
Общество
Генеральная репетиция парада Победы пройдет на Красной площади
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Финансы
Рубль подешевел к доллару и евро
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в понедельник вырос на 32 копейки и составил 65,4 рубля, курс евро увеличился на 26 копеек – до 73,2 рубля.
Обновлено вчера в 03:11
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Отец Меган Маркл поздравил дочь с рождением сына
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