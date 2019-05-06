Сборная России по футболу примет Казахстан в КалининградеLife.ru вчера в 11:40

Стало известно, в каком городе пройдёт матч квалификационного турнира Евро-2020 Россия — Казахстан. Игру примет стадион "Калининград" в одноимённом городе. Матч состоится 9 сентября 2019 года.

Сборная России по футболу примет Казахстан в Калининграде

Происшествия В Пермском крае похитили предпринимателя В пресс-службе СК РФ в свою очередь ТАСС сообщили, что после случившегося следственное управление СК РФ по Пермскому краю возбудило уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека из корыстных побуждений).

Спорт Загитова возглавила рейтинг ISU По окончании сезона 2018/19 года международный союз конькобежцев выпустил обновлённый рейтинг фигуристов.

Единоборства Тони Фергюсон объявил о возвращении в UFC Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон объявил, что возвращается в ММА.

Культура Концерты, квесты и экскурсии пройдут в Москве в рамках «Ночи в музее» 18 мая Более 330 мероприятий пройдут в Москве в рамках "Ночи в музее", которая состоится 18 мая, сообщается во вторник на сайте столичной мэрии.

Финансы Доходность вкладов в крупнейших банках упала до минимума с начала года Средняя максимальная процентная ставка по вкладам в десяти российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов, снизилась до минимального уровня с начала года, свидетельствует статистика Центробанка.

Политика Савченко призвала Зеленского оградить Украину от внешнего влияния Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому следует оградить страну от внешнего влияния Запада и Востока.

Происшествия В Мурманской области упал небольшой самолет МУРМАНСК, 7 мая. / ТАСС/. Небольшой самолет упал в Мончегорске Мурманской области, сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС.

Театры Актер Владимир Майзингер уходит из Волковского театра Заслуженный артист России Владимир Майзингер покидает Волковский театр. Он подтвердил информацию о своем уходе изданию «Собака.ru».

Недвижимость Риелторы назвали среднюю стоимость квартир на Остоженке В новостройках Остоженки на продажу выставлено 88 квартир и апартаментов со средневзвешенной стоимость 1 кв. м в 1,5 млн руб. По этому показателю район находится на втором месте в Москве, уступая Патриаршим Прудам (1,9 млн руб. за 1 кв. м), уточняется в материалах Savills.

Шоу-бизнес Владимир Пресняков объяснил, почему не появился на юбилее Пугачевой Оказалось, что Пресняков попросту не смог попасть на юбилей бывшей тещи, сообщил сайт «Дни.ру».

Политика В ДНР начали прием документов на получение российского гражданства «Сегодня с 9:00 все 33 территориальных подразделения миграционной службы МВД ДНР начали сбор документов у жителей Республики на получение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке», – отметил руководитель службы.

Политика В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств.

Политика Экс-министр Украины заявил о развитии ВПК России из-за действий Киева Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что Россия смогла создать целый ряд отраслей производства в сфере военно-промышленного комплекса из-за прекращения военно-технического сотрудничества с украинской стороной.

Общество Сталина назвали виновником блокады Ленинграда Российская писательница, переводчица и эссеист Елена Чижова в интервью Neue Zurcher Zеітипдвыразила мнение, что глава СССР Иосиф Сталин является одним из виновников блокады Ленинграда.

Экономика Минфин предложил ЦБ не сообщать о реорганизации банков из-за санкций Минфин рекомендовал Центробанку не раскрывать сведения о реорганизации банка, если кредитная организация или ее руководство находится под иностранными санкциями, следует из проекта постановления, размещённого на портале проектов нормативных правовых актов.

Экономика Китай намерен стимулировать экономику в ответ на новые пошлины США Ранее президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что с 10 мая пошлины на некоторые виды товаров, произведенных в КНР, вырастут с 10 до 25 процентов, причем в этот перечень войдут и ряд товаров, которые раньше не подпадали под ввозные пошлины.

Политика Половина россиян не считает аресты чиновников борьбой с коррупцией Большинство россиян считает аресты высокопоставленных чиновников проявлением борьбы за передел сфер влияния либо отвлечением внимания населения от реальных проблем в экономике страны, а не проявлением борьбы с коррупцией.

Армия и оружие В России создадут первый атомный авианосец Работы по созданию первого российского атомного авианосца начнутся в 2023 году.

Шоу-бизнес Никита Михалков подверг критике сюжеты телевизионных шоу Никита Михалков подверг их критике, подчеркнув, что рейтинги зарабатываются благодаря скандалам и выяснению отношений между участниками.

Политика Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру Бывшего президента Украины вызывают в ГПУ 7 мая. Порошенко вызван для допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев.

Общество Генеральная репетиция парада Победы пройдет на Красной площади Более 13 тыс. военных, свыше 130 единиц техники и 74 самолета и вертолета примут участие во вторник в генеральной репетиции парада Победы на Красной площади в Москве.

Политика Минюст США опубликовал новую версию доклада Мюллера Минюст обнародовал доклад о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США 2016 года в ответ на иск издания и группы Electronic Privacy Information Center (EPIC) о нарушении закона о свободном доступе к информации.

Финансы Рубль подешевел к доллару и евро Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в понедельник вырос на 32 копейки и составил 65,4 рубля, курс евро увеличился на 26 копеек – до 73,2 рубля.

Шоу-бизнес Отец Меган Маркл поздравил дочь с рождением сына Сын принца Гарри и Меган Маркл родился в понедельник, 6 мая, в 5:26 утра.